12強賽／大巨蛋賽事票價出爐了！最貴要價3380元　最便宜僅280元

世界棒壘總會(WBSC)舉辦的第3屆「PREMIER 12」世界棒球12強錦標賽,將於11月在台北大巨蛋進行預賽,中華棒協在今(23)日舉辦B組預賽的賽事記者會,並公布本次賽事的票價相關資訊。本屆12強中華隊與日本、韓國、古巴、多明尼加、澳洲同屬B組,取分組前2晉級超級循環賽,並由超級循環賽前2名爭奪冠軍,預賽後的賽事都將舉辦在日本的東京巨蛋。而除了中華隊的其他隊伍,都會有3場賽事在台北市立天母棒球場進行,日韓大戰則是唯一會舉辦在大巨蛋的比賽。以下《NOWnews今日新聞》就為各位讀者整理本次世界12強賽程、票價相關資訊:11/13台灣時間18:00:澳洲 vs 日本11/13台灣時間18:30:多明尼加 vs 古巴11/14台灣時間18:00:古巴 vs 韓國11/15台灣時間15:00:多明尼加 vs 澳洲11/16台灣時間12:00:澳洲 vs 古巴11/16台灣時間18:30:多明尼加 vs 韓國11/17台灣時間18:00:古巴 vs 日本11/18台灣時間12:00:澳洲 vs 韓國11/18台灣時間18:00:日本 vs 多明尼加11/13台灣時間18:30:韓國 vs 中華台北11/14台灣時間18:30:中華台北 vs 多明尼加11/15台灣時間18:00:韓國 vs 日本11/16台灣時間18:00:日本 vs 中華台北11/17台灣時間18:30:中華台北 vs 澳洲11/18台灣時間18:30:古巴 vs 中華台北參賽的12隊拆分成A、B兩組進行「,各組的前兩名進入「」,超級循環賽中的獲得前兩名進入冠軍賽。比賽時間:11/9~11/14(台灣時間11/10~11/15)參賽隊伍:墨西哥、波多黎各、美國、委內瑞拉、荷蘭、巴拿馬比賽時間:11/13~11/18參賽隊伍:日本、中華台北、韓國、多明尼加、澳洲、古巴比賽時間:11/21~11/23比賽時間:11/24比賽時間:11/24