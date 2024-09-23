12強賽／大巨蛋賽事票價出爐了！最貴要價3380元　最便宜僅280元

世界棒壘總會（WBSC）舉辦的第3屆「PREMIER 12」世界棒球12強錦標賽，將於11月在台北大巨蛋進行預賽，中華棒協在今（23）日舉辦B組預賽的賽事記者會，並公布本次賽事的票價相關資訊。本次12強賽總共會有5場中華隊的賽事舉辦在大巨蛋，最貴票價為中華隊交手日本、韓國的「就一起應援A區」售價3,380元，而該場票價最便宜的「內野一般區」售價680元。售票時間方面，大巨蛋的單場票全面開售時間為10月4日的中午12點起。
中華隊賽事最便宜280元 日韓大戰攻蛋
5場大巨蛋賽事中，中華隊交手古巴、多明尼加、澳洲的比賽，票價相對較低，最便宜的區域僅280元。此外，非中華隊的賽事，票價最高是日韓大戰的「就一起應援A區」區，售價3,080元。
台北大巨蛋成為今年棒球12強賽事的場地，這也是大巨蛋啟用以來，舉辦層級最高的國際賽事。本屆12強中華隊與日本、韓國、古巴、多明尼加、澳洲同屬B組，取分組前2晉級超級循環賽，並由超級循環賽前2名爭奪冠軍，預賽後的賽事都將舉辦在日本的東京巨蛋。
B組預賽部分，中華隊所有賽事都會舉辦在台北大巨蛋，先後分別是交手韓國、多明尼加、日本、澳洲以及古巴。而除了中華隊的其他隊伍，都會有3場賽事在台北市立天母棒球場進行，日韓大戰則是唯一會舉辦在大巨蛋的比賽。以下《NOWnews今日新聞》就為各位讀者整理本次世界12強賽程、票價相關資訊：
⚾️2024年世界棒球12強賽B組預賽票價＆開售時間：
⚾️2024年世界棒球12強賽B組賽程：
日本名古屋巨蛋
11/13台灣時間18:00：澳洲 vs 日本
台北市立天母棒球場
11/13台灣時間18:30：多明尼加 vs 古巴
11/14台灣時間18:00：古巴 vs 韓國
11/15台灣時間15:00：多明尼加 vs 澳洲
11/16台灣時間12:00：澳洲 vs 古巴
11/16台灣時間18:30：多明尼加 vs 韓國
11/17台灣時間18:00：古巴 vs 日本
11/18台灣時間12:00：澳洲 vs 韓國
11/18台灣時間18:00：日本 vs 多明尼加
台北大巨蛋
11/13台灣時間18:30：韓國 vs 中華台北
11/14台灣時間18:30：中華台北 vs 多明尼加
11/15台灣時間18:00：韓國 vs 日本
11/16台灣時間18:00：日本 vs 中華台北
11/17台灣時間18:30：中華台北 vs 澳洲
11/18台灣時間18:30：古巴 vs 中華台北
⚾️2024年世界棒球12強賽賽制＆分組：
參賽的12隊拆分成A、B兩組進行「單循環賽」，各組的前兩名進入「超級循環賽」，超級循環賽中的獲得前兩名進入冠軍賽。
A組：墨西哥哈利斯科騎馬師球場、墨西哥聖塔特雷西塔球場
比賽時間：11/9～11/14（台灣時間11/10～11/15）
參賽隊伍：墨西哥、波多黎各、美國、委內瑞拉、荷蘭、巴拿馬
B組：日本名古屋巨蛋、台灣台北大巨蛋、台灣台北天母棒球場
比賽時間：11/13～11/18
參賽隊伍：日本、中華台北、韓國、多明尼加、澳洲、古巴
超級循環賽：日本東京巨蛋
比賽時間：11/21～11/23
銅牌戰：日本東京巨蛋
比賽時間：11/24
冠軍賽：日本東京巨蛋
比賽時間：11/24
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5場大巨蛋賽事中，中華隊交手古巴、多明尼加、澳洲的比賽，票價相對較低，最便宜的區域僅280元。此外，非中華隊的賽事，票價最高是日韓大戰的「就一起應援A區」區，售價3,080元。
台北大巨蛋成為今年棒球12強賽事的場地，這也是大巨蛋啟用以來，舉辦層級最高的國際賽事。本屆12強中華隊與日本、韓國、古巴、多明尼加、澳洲同屬B組，取分組前2晉級超級循環賽，並由超級循環賽前2名爭奪冠軍，預賽後的賽事都將舉辦在日本的東京巨蛋。
B組預賽部分，中華隊所有賽事都會舉辦在台北大巨蛋，先後分別是交手韓國、多明尼加、日本、澳洲以及古巴。而除了中華隊的其他隊伍，都會有3場賽事在台北市立天母棒球場進行，日韓大戰則是唯一會舉辦在大巨蛋的比賽。以下《NOWnews今日新聞》就為各位讀者整理本次世界12強賽程、票價相關資訊：
⚾️2024年世界棒球12強賽B組預賽票價＆開售時間：
⚾️2024年世界棒球12強賽B組賽程：
日本名古屋巨蛋
11/13台灣時間18:00：澳洲 vs 日本
台北市立天母棒球場
11/13台灣時間18:30：多明尼加 vs 古巴
11/14台灣時間18:00：古巴 vs 韓國
11/15台灣時間15:00：多明尼加 vs 澳洲
11/16台灣時間12:00：澳洲 vs 古巴
11/16台灣時間18:30：多明尼加 vs 韓國
11/17台灣時間18:00：古巴 vs 日本
11/18台灣時間12:00：澳洲 vs 韓國
11/18台灣時間18:00：日本 vs 多明尼加
台北大巨蛋
11/13台灣時間18:30：韓國 vs 中華台北
11/14台灣時間18:30：中華台北 vs 多明尼加
11/15台灣時間18:00：韓國 vs 日本
11/16台灣時間18:00：日本 vs 中華台北
11/17台灣時間18:30：中華台北 vs 澳洲
11/18台灣時間18:30：古巴 vs 中華台北
⚾️2024年世界棒球12強賽賽制＆分組：
參賽的12隊拆分成A、B兩組進行「單循環賽」，各組的前兩名進入「超級循環賽」，超級循環賽中的獲得前兩名進入冠軍賽。
A組：墨西哥哈利斯科騎馬師球場、墨西哥聖塔特雷西塔球場
比賽時間：11/9～11/14（台灣時間11/10～11/15）
參賽隊伍：墨西哥、波多黎各、美國、委內瑞拉、荷蘭、巴拿馬
B組：日本名古屋巨蛋、台灣台北大巨蛋、台灣台北天母棒球場
比賽時間：11/13～11/18
參賽隊伍：日本、中華台北、韓國、多明尼加、澳洲、古巴
超級循環賽：日本東京巨蛋
比賽時間：11/21～11/23
銅牌戰：日本東京巨蛋
比賽時間：11/24
冠軍賽：日本東京巨蛋
比賽時間：11/24