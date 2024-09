世界棒球12強賽懶人包！中華隊首戰對韓國　賽程門票與轉播一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀

世界棒壘總會(WBSC)舉辦的第3屆「PREMIER 12」世界棒球12強錦標賽,將於11月在台北大巨蛋進行預賽,中華棒協在今(23)日舉辦B組預賽的賽事記者會,並公布本次賽事的票價相關資訊。

世界棒球12強錦標賽推出2種大巨蛋賽事的套票,依照區域不同分別要價19,080元、12,480元。

辜仲諒(中)參加世界12強賽的B組預賽記者會時,指出台灣職棒一直在退步,拖累整體實力,中職會長蔡其昌(右)後續致詞,用相對柔軟的方式給出回應。

世界12強中華隊官方啦啦隊名單出爐,妮可、小映、孟潔、斐棋、秀秀子、嘎琳、Jessy、妡0、林浠、璦昀、Joy、曼容全員到齊。

2024第3屆世界棒球12強賽(英語:WBSC Premier 12),簡稱將在今年11月9日到11月24日展開,世界棒壘球聯盟因應世界盃棒球賽於2011年走入歷史,世界性的頂級棒球賽事僅存世界棒球經典賽,特別於相鄰兩屆的世界棒球經典賽中間新創此項賽事。由於兩項賽事皆為四年一屆,自2013年起,世界棒球經典賽與世界棒球12強賽每兩年交替舉行一次。第一屆12強賽事於2015年11月於台灣及日本舉行,共有12隊參賽;第二屆於2019年11月於台灣、墨西哥、韓國舉行預賽,日本舉行決賽,每屆有12隊參賽;因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響,第三屆延後一年於2024年11月於台灣、美國及日本舉行,共有12隊參賽。由墨西哥、中華民國及日本在2024年11月9日到11月24日共同舉辦。本屆賽事由2023年年終「世界棒壘球聯盟棒球世界排名」前12名的國家取得參賽資格。12隊分為二組進行單循環賽制預賽,各組前2名共4隊晉級超級循環賽,超級循環賽前兩名及後兩名分別晉級冠軍賽及季軍賽。緯來體育台、東森新聞台與中華電信MOD愛爾達體育台本屆12強票價受到關注,主辦方推出巨蛋全場次限量應援套票,「就一起應援A區」套票1萬9080元,「內野中央區」1萬2480元,9月27日中午12點中信卡友優先購買,9月28日套票全面開賣。單場票價方面,中華對日韓「就一起應援A區」最貴3380元;最便宜是內野一般區5樓680元。中華對非日韓最貴3080元,最便宜280元。單場票10月3日中信卡友優先購買,10月4日全面開賣。贈品只有在大巨蛋中華隊5場賽事及日韓戰贈送,就一起應援A區、B區、戰力應援區可獲得入場限定紀念短T(6款);不限區域能拿到賽事紀念資料夾(6款)、入場紀念徽章(28款)。天母球場沒有中華隊賽事,內野熱區套票10月7日全面開賣,價格6960元。單場票10月11日全面開賣,有可容納8人家庭席6680元、雙人席1480元、內野熱區980元、內野特區680元及內野一般區500元。中華隊在9月初招開選訓會議,將大名單從80人縮減至60人,台灣隊總教練曾豪駒表示,60人名單中有8名旅外球員、52名中職球員,沒有業餘球員,守備位置人數分為投手29人、捕手6人、內野14人、外野11人。曾總直言投手部分的選擇最困難,畢竟國際賽投手戰力吃重,但還是希望最後正選名單,可以組成最佳陣容、打出最佳成績。選出60人名單後,接下來將是10月出決定28人正選名單,另外曾豪駒也透露,教練團規劃會再補進2至3人,人選是目前中職球隊教練團。總教練:曾豪駒(樂天桃猿二軍總教練)首席兼捕手教練:高志綱(統一7-ELEVEn獅一軍首席教練)打擊教練:彭政閔(中信兄弟二軍總教練)投手教練:王建民(中信兄弟一軍投手教練)內野守備教練:陳江和(中信兄弟一軍首席/打擊教練)外野守備兼跑壘教練:張建銘(味全龍一軍打擊教練)啦啦隊則由中職6隊各2位代表,以及台灣運彩紅運少女8人組成,將全程為中華隊應援。中職啦啦隊包含中信兄弟妮可、曼容,味全龍隊小映、璦昀,樂天桃猿隊孟潔、嘎琳, 統一獅隊斐棋、Joy,富邦悍將隊秀秀子、Jessy,台鋼雄鷹隊妡0、林浠。11/13台灣時間18:00:澳洲 vs 日本11/13台灣時間18:30:多明尼加 vs 古巴11/14台灣時間18:00:古巴 vs 韓國11/15台灣時間15:00:多明尼加 vs 澳洲11/16台灣時間12:00:澳洲 vs 古巴11/16台灣時間18:30:多明尼加 vs 韓國11/17台灣時間18:00:古巴 vs 日本11/18台灣時間12:00:澳洲 vs 韓國11/18台灣時間18:00:日本 vs 多明尼加11/13台灣時間18:30:韓國 vs 中華台北11/14台灣時間18:30:中華台北 vs 多明尼加11/15台灣時間18:00:韓國 vs 日本11/16台灣時間18:00:日本 vs 中華台北11/17台灣時間18:30:中華台北 vs 澳洲11/18台灣時間18:30:古巴 vs 中華台北參賽的12隊拆分成A、B兩組進行「,各組的前兩名進入「」,超級循環賽中的獲得前兩名進入冠軍賽。比賽時間:11/9~11/14(台灣時間11/10~11/15)參賽隊伍:墨西哥、波多黎各、美國、委內瑞拉、荷蘭、巴拿馬比賽時間:11/13~11/18參賽隊伍:日本、中華台北、韓國、多明尼加、澳洲、古巴比賽時間:11/21~11/23比賽時間:11/24比賽時間:11/24