世界棒球12強賽懶人包！中華隊首戰對韓國　賽程門票與轉播一次看

2024第3屆世界棒球12強賽（英語：WBSC Premier 12），簡稱12強，將在今年11月9日到11月24日展開，中華隊與韓國、日本、古巴、多明尼加和澳洲被分在B組，這是台北大巨蛋首次舉辦一級國際棒球賽事，中華隊預賽5場全都在大巨蛋舉行，而且皆為晚場賽事，中間還有1天休兵日避免4連戰，相關賽事、售票、轉播完整資訊，《NOWnews今日新聞》一次整理給讀者知道。
什麼是世界12強棒球賽？
世界棒球12強賽（英語：WBSC Premier 12），簡稱12強，是世界棒壘球聯盟所舉辦的國際棒球賽事。世界棒壘球聯盟因應世界盃棒球賽於2011年走入歷史，世界性的頂級棒球賽事僅存世界棒球經典賽，特別於相鄰兩屆的世界棒球經典賽中間新創此項賽事。由於兩項賽事皆為四年一屆，自2013年起，世界棒球經典賽與世界棒球12強賽每兩年交替舉行一次。
第一屆12強賽事於2015年11月於台灣及日本舉行，共有12隊參賽；第二屆於2019年11月於台灣、墨西哥、韓國舉行預賽，日本舉行決賽，每屆有12隊參賽；因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，第三屆延後一年於2024年11月於台灣、美國及日本舉行，共有12隊參賽。
2024年世界棒球12強賽（英語：2024 WBSC Premier 12），原定於2023年舉行，但延後至2024年舉辦。由墨西哥、中華民國及日本在2024年11月9日到11月24日共同舉辦。
本屆賽事由2023年年終「世界棒壘球聯盟棒球世界排名」前12名的國家取得參賽資格。12隊分為二組進行單循環賽制預賽，各組前2名共4隊晉級超級循環賽，超級循環賽前兩名及後兩名分別晉級冠軍賽及季軍賽。
2024第3屆世界棒球12強賽轉播資訊
電視直播：
緯來體育台、東森新聞台與中華電信MOD愛爾達體育台
網路平台：
Hami Video、ELTA.tv
2024第3屆世界棒球12強賽票價及購買時間
本屆12強票價受到關注，主辦方推出巨蛋全場次限量應援套票，「就一起應援A區」套票1萬9080元，「內野中央區」1萬2480元，9月27日中午12點中信卡友優先購買，9月28日套票全面開賣。
最貴3380元 最低票價只要280元
單場票價方面，中華對日韓「就一起應援A區」最貴3380元；最便宜是內野一般區5樓680元。中華對非日韓最貴3080元，最便宜280元。單場票10月3日中信卡友優先購買，10月4日全面開賣。贈品只有在大巨蛋中華隊5場賽事及日韓戰贈送，就一起應援A區、B區、戰力應援區可獲得入場限定紀念短T（6款）；不限區域能拿到賽事紀念資料夾（6款）、入場紀念徽章（28款）。
天母球場沒有中華隊賽事，內野熱區套票10月7日全面開賣，價格6960元。單場票10月11日全面開賣，有可容納8人家庭席6680元、雙人席1480元、內野熱區980元、內野特區680元及內野一般區500元。
2024第3屆世界棒球12強賽中華隊大名單
中華隊在9月初招開選訓會議，將大名單從80人縮減至60人，台灣隊總教練曾豪駒表示，60人名單中有8名旅外球員、52名中職球員，沒有業餘球員，守備位置人數分為投手29人、捕手6人、內野14人、外野11人。曾總直言投手部分的選擇最困難，畢竟國際賽投手戰力吃重，但還是希望最後正選名單，可以組成最佳陣容、打出最佳成績。
選出60人名單後，接下來將是10月出決定28人正選名單，另外曾豪駒也透露，教練團規劃會再補進2至3人，人選是目前中職球隊教練團。
2024第3屆世界棒球12強賽中華隊教練團
總教練：曾豪駒(樂天桃猿二軍總教練)
首席兼捕手教練：高志綱(統一7-ELEVEn獅一軍首席教練)
打擊教練：彭政閔(中信兄弟二軍總教練)
投手教練：王建民(中信兄弟一軍投手教練)
內野守備教練：陳江和(中信兄弟一軍首席/打擊教練)
外野守備兼跑壘教練：張建銘(味全龍一軍打擊教練)
2024第3屆世界棒球12強賽中華隊應援女孩12人名單
啦啦隊則由中職6隊各2位代表，以及台灣運彩紅運少女8人組成，將全程為中華隊應援。中職啦啦隊包含中信兄弟妮可、曼容，味全龍隊小映、璦昀，樂天桃猿隊孟潔、嘎琳， 統一獅隊斐棋、Joy，富邦悍將隊秀秀子、Jessy，台鋼雄鷹隊妡0、林浠。
2024年世界棒球12強賽B組詳細賽程：
日本名古屋巨蛋
11/13台灣時間18:00：澳洲 vs 日本
台北市立天母棒球場
11/13台灣時間18:30：多明尼加 vs 古巴
11/14台灣時間18:00：古巴 vs 韓國
11/15台灣時間15:00：多明尼加 vs 澳洲
11/16台灣時間12:00：澳洲 vs 古巴
11/16台灣時間18:30：多明尼加 vs 韓國
11/17台灣時間18:00：古巴 vs 日本
11/18台灣時間12:00：澳洲 vs 韓國
11/18台灣時間18:00：日本 vs 多明尼加
台北大巨蛋
11/13台灣時間18:30：韓國 vs 中華台北
11/14台灣時間18:30：中華台北 vs 多明尼加
11/15台灣時間18:00：韓國 vs 日本
11/16台灣時間18:00：日本 vs 中華台北
11/17台灣時間18:30：中華台北 vs 澳洲
11/18台灣時間18:30：古巴 vs 中華台北
2024年世界棒球12強賽賽制＆分組：
參賽的12隊拆分成A、B兩組進行「單循環賽」，各組的前兩名進入「超級循環賽」，超級循環賽中的獲得前兩名進入冠軍賽。
A組：墨西哥哈利斯科騎馬師球場、墨西哥聖塔特雷西塔球場
比賽時間：11/9～11/14（台灣時間11/10～11/15）
參賽隊伍：墨西哥、波多黎各、美國、委內瑞拉、荷蘭、巴拿馬
B組：日本名古屋巨蛋、台灣台北大巨蛋、台灣台北天母棒球場
比賽時間：11/13～11/18
參賽隊伍：日本、中華台北、韓國、多明尼加、澳洲、古巴
超級循環賽：日本東京巨蛋
比賽時間：11/21～11/23
銅牌戰：日本東京巨蛋
比賽時間：11/24
冠軍賽：日本東京巨蛋
比賽時間：11/24
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世界棒球12強賽（英語：WBSC Premier 12），簡稱12強，是世界棒壘球聯盟所舉辦的國際棒球賽事。世界棒壘球聯盟因應世界盃棒球賽於2011年走入歷史，世界性的頂級棒球賽事僅存世界棒球經典賽，特別於相鄰兩屆的世界棒球經典賽中間新創此項賽事。由於兩項賽事皆為四年一屆，自2013年起，世界棒球經典賽與世界棒球12強賽每兩年交替舉行一次。
第一屆12強賽事於2015年11月於台灣及日本舉行，共有12隊參賽；第二屆於2019年11月於台灣、墨西哥、韓國舉行預賽，日本舉行決賽，每屆有12隊參賽；因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，第三屆延後一年於2024年11月於台灣、美國及日本舉行，共有12隊參賽。
2024年世界棒球12強賽（英語：2024 WBSC Premier 12），原定於2023年舉行，但延後至2024年舉辦。由墨西哥、中華民國及日本在2024年11月9日到11月24日共同舉辦。
本屆賽事由2023年年終「世界棒壘球聯盟棒球世界排名」前12名的國家取得參賽資格。12隊分為二組進行單循環賽制預賽，各組前2名共4隊晉級超級循環賽，超級循環賽前兩名及後兩名分別晉級冠軍賽及季軍賽。
2024第3屆世界棒球12強賽轉播資訊
電視直播：
緯來體育台、東森新聞台與中華電信MOD愛爾達體育台
網路平台：
Hami Video、ELTA.tv
2024第3屆世界棒球12強賽票價及購買時間
本屆12強票價受到關注，主辦方推出巨蛋全場次限量應援套票，「就一起應援A區」套票1萬9080元，「內野中央區」1萬2480元，9月27日中午12點中信卡友優先購買，9月28日套票全面開賣。
最貴3380元 最低票價只要280元
單場票價方面，中華對日韓「就一起應援A區」最貴3380元；最便宜是內野一般區5樓680元。中華對非日韓最貴3080元，最便宜280元。單場票10月3日中信卡友優先購買，10月4日全面開賣。贈品只有在大巨蛋中華隊5場賽事及日韓戰贈送，就一起應援A區、B區、戰力應援區可獲得入場限定紀念短T（6款）；不限區域能拿到賽事紀念資料夾（6款）、入場紀念徽章（28款）。
天母球場沒有中華隊賽事，內野熱區套票10月7日全面開賣，價格6960元。單場票10月11日全面開賣，有可容納8人家庭席6680元、雙人席1480元、內野熱區980元、內野特區680元及內野一般區500元。
2024第3屆世界棒球12強賽中華隊大名單
中華隊在9月初招開選訓會議，將大名單從80人縮減至60人，台灣隊總教練曾豪駒表示，60人名單中有8名旅外球員、52名中職球員，沒有業餘球員，守備位置人數分為投手29人、捕手6人、內野14人、外野11人。曾總直言投手部分的選擇最困難，畢竟國際賽投手戰力吃重，但還是希望最後正選名單，可以組成最佳陣容、打出最佳成績。
選出60人名單後，接下來將是10月出決定28人正選名單，另外曾豪駒也透露，教練團規劃會再補進2至3人，人選是目前中職球隊教練團。
2024第3屆世界棒球12強賽中華隊教練團
總教練：曾豪駒(樂天桃猿二軍總教練)
首席兼捕手教練：高志綱(統一7-ELEVEn獅一軍首席教練)
打擊教練：彭政閔(中信兄弟二軍總教練)
投手教練：王建民(中信兄弟一軍投手教練)
內野守備教練：陳江和(中信兄弟一軍首席/打擊教練)
外野守備兼跑壘教練：張建銘(味全龍一軍打擊教練)
2024第3屆世界棒球12強賽中華隊應援女孩12人名單
啦啦隊則由中職6隊各2位代表，以及台灣運彩紅運少女8人組成，將全程為中華隊應援。中職啦啦隊包含中信兄弟妮可、曼容，味全龍隊小映、璦昀，樂天桃猿隊孟潔、嘎琳， 統一獅隊斐棋、Joy，富邦悍將隊秀秀子、Jessy，台鋼雄鷹隊妡0、林浠。
2024年世界棒球12強賽B組詳細賽程：
日本名古屋巨蛋
11/13台灣時間18:00：澳洲 vs 日本
台北市立天母棒球場
11/13台灣時間18:30：多明尼加 vs 古巴
11/14台灣時間18:00：古巴 vs 韓國
11/15台灣時間15:00：多明尼加 vs 澳洲
11/16台灣時間12:00：澳洲 vs 古巴
11/16台灣時間18:30：多明尼加 vs 韓國
11/17台灣時間18:00：古巴 vs 日本
11/18台灣時間12:00：澳洲 vs 韓國
11/18台灣時間18:00：日本 vs 多明尼加
台北大巨蛋
11/13台灣時間18:30：韓國 vs 中華台北
11/14台灣時間18:30：中華台北 vs 多明尼加
11/15台灣時間18:00：韓國 vs 日本
11/16台灣時間18:00：日本 vs 中華台北
11/17台灣時間18:30：中華台北 vs 澳洲
11/18台灣時間18:30：古巴 vs 中華台北
2024年世界棒球12強賽賽制＆分組：
參賽的12隊拆分成A、B兩組進行「單循環賽」，各組的前兩名進入「超級循環賽」，超級循環賽中的獲得前兩名進入冠軍賽。
A組：墨西哥哈利斯科騎馬師球場、墨西哥聖塔特雷西塔球場
比賽時間：11/9～11/14（台灣時間11/10～11/15）
參賽隊伍：墨西哥、波多黎各、美國、委內瑞拉、荷蘭、巴拿馬
B組：日本名古屋巨蛋、台灣台北大巨蛋、台灣台北天母棒球場
比賽時間：11/13～11/18
參賽隊伍：日本、中華台北、韓國、多明尼加、澳洲、古巴
超級循環賽：日本東京巨蛋
比賽時間：11/21～11/23
銅牌戰：日本東京巨蛋
比賽時間：11/24
冠軍賽：日本東京巨蛋
比賽時間：11/24