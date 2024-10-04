大巨蛋門票今日全面啟售！11月的國際棒壇重頭戲，世界棒球12強錦標賽即將在台灣舉辦，包含中華隊在內的5場預賽，都將舉辦在台北大巨蛋。昨（3）日的「中信卡友優先購」活動出現不少意外後，今（4）日中午12點將迎來大巨蛋單場票的全面啟售，希望在舒適的室內球場，一睹中華隊風采的球迷朋友們，一定要掌握好購票資訊，才能在搶票大戰中突圍。以下《NOWnews今日新聞》為各位讀者整理售票相關資訊以及搶票的詳細流程：
📌世界12強賽大巨蛋最佳座位指南 👉 文章連結
📌世界12強賽大巨蛋賽事售票網站：拓元售票系統
📌世界12強賽大巨蛋賽事門票販售時間：
中信卡友限區限量優先購：10月3日中午12時起至晚間11時59分
全面開賣：10月4日中午12時起
📌世界12強賽大巨蛋賽事完整購票流程：
（資料來源：拓元售票系統）
📌世界12強賽大巨蛋賽程：
11/13台灣時間18:30：韓國 vs 中華台北
11/14台灣時間18:30：中華台北 vs 多明尼加
11/15台灣時間18:00：韓國 vs 日本
11/16台灣時間18:00：日本 vs 中華台北
11/17台灣時間18:30：中華台北 vs 澳洲
11/18台灣時間18:30：古巴 vs 中華台北
📌世界12強賽大巨蛋門票場次票價：
📌世界12強賽大巨蛋門票區間圖：
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📌世界12強賽大巨蛋最佳座位指南 👉 文章連結
📌世界12強賽大巨蛋賽事售票網站：拓元售票系統
📌世界12強賽大巨蛋賽事門票販售時間：
中信卡友限區限量優先購：10月3日中午12時起至晚間11時59分
全面開賣：10月4日中午12時起
📌世界12強賽大巨蛋賽事完整購票流程：
- 購票前請先加入會員並完成手機號碼驗證。
- 點選『立即購票』後，選擇需要購買的場次點選『立即訂購』 。
- 先選擇『電腦配位』或『自行選位』再點選購票區域。
- 電腦配位者(1)選擇張數(2)輸入驗證碼(3)閱讀服務條款並於同意後勾選(4)確認張數。
- 自行選位者，點選所需座位後按『確認座位』，再接續下一頁操作。
- 自行選位者(1)輸入驗證碼(2)閱讀服務條款並於同意後勾選(3)確認張數。
- 選擇付款方式及配送方式，並在10分鐘內點選『下一步』。
- 信用卡付款者，請在15分鐘內填寫信用卡資料並確認送出。
- 信用卡付款者，付款完成後交易狀態會改為『訂單成立』 。
- ATM虛擬帳號付款者，請於繳款期限前完成匯款。
- 全家FamiPort取票者，可在訂單查詢中查看取票資訊。
（資料來源：拓元售票系統）
📌世界12強賽大巨蛋賽程：
11/13台灣時間18:30：韓國 vs 中華台北
11/14台灣時間18:30：中華台北 vs 多明尼加
11/15台灣時間18:00：韓國 vs 日本
11/16台灣時間18:00：日本 vs 中華台北
11/17台灣時間18:30：中華台北 vs 澳洲
11/18台灣時間18:30：古巴 vs 中華台北
📌世界12強賽大巨蛋門票場次票價：
📌世界12強賽大巨蛋門票區間圖：