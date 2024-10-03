世界12強賽該怎麼搶票？世界棒球12強錦標賽預賽將於11月在台灣開打，台北大巨蛋成為主辦場地，這也是大巨蛋啟用以來，舉辦層級最高的國際賽事。本次中華隊的5場預賽都在大巨蛋進行，除了今（3）日中信卡友搶先購外，單場門票都將在明（4）日全面啟售，而重頭戲11月13日、11月16日，由中華隊交手日本、韓國的比賽，極有可能會遭到秒殺，因此提前瞭解各區間座位差異，是搶票時的重要守則。
以下《NOWnews今日新聞》整理各區間票價及座位視野差異，並以較搶手的「台日大戰」、「台韓大戰」的票價為主，其餘4場賽事的座位分區一致，但票價較為便宜，請參閱完整的票價圖表：
📌世界12強賽大巨蛋門票座位區間圖：
📌世界12強賽大巨蛋門票座位各區間票價：
📌世界12強賽大巨蛋門票內野區（以樓層劃分）：
🟢【L5內野一般區】：680元
L5內野一般區：503至515區（由客隊區往主隊區）
📍優缺點：
相比其餘區間票價都超過千元，在L5內野一般區絕對是CP值最高的選擇，並且以大巨蛋而言，雖然距離較遠，但視野清晰度也算足夠。該區間適合想要體驗棒球賽事氛圍的初心者，但要注意的是，L5的高度及座位傾斜程度較高，若有懼高者可能要盡量避免購買。
🟢【L4內野一般區】：1380元
L4內野一般區：401至417區（由客隊區往主隊區）
📍優缺點：
由於票價關係，L4及L5的內野一般區，可能會是全面啟售後，相對搶手的區域之一。雖然L5內野一般區價格更便宜，但位在L4的區域，不僅避開座位過於傾斜的問題，也兼具視野寬廣度。適合不想要感受到壓迫感，且能夠享受大巨蛋寬闊視野的球迷。
不過L4的總排數僅有6排，且前方有較高的欄竿，因此前4排座位的視線可能會遭到遮擋，在挑選座位時需要多加留意。
🟢【L2內野一般區、內野中央區】：2280元、2480元
L2內野一般區：201至205、221至225（由客隊區往主隊區）
L2內野中央區：206至220（由客隊區往主隊區）
📍優缺點：
單就觀賽品質來說，L2內野區域可以說是視線最良好的區域，排數相對L4內野一般區多，且更靠近球場，尤其是中央區，比起部分B1內野區域，雖然少了一點臨場感，但換來的，是能綜觀整個球場的視野，適合不想要錯過比賽每個細節的球迷。
縱使L2內野一般區落在較邊邊角角的位置，但由於大巨蛋的環狀設計，還是能很好的一覽整個球場，不過部分靠近界外的飛球，還是會變成視野盲區。此外，該區域的部分後排座位，因為在L3層之下，所以還是會有天花板的壓迫感問題。
🟢【B1一起脆脆區、一起香香區、戰力應援區】：2480元、2980元
B1一起香香區：102至104
B1一起脆脆區：122至124
B1戰力應援區（站立應援區）：105至121（26排後）
📍優缺點：
來到B1區域，這3個區間適合需要臨場感和觀賽視野的球迷，由於大巨蛋的設計，讓觀眾席高度幾乎跟球場貼平，因此坐在這個區域，可以很明顯感受到跟球員很近，且啦啦隊應援區更是就在眼前。
不過，在靠近後排位置，因為同樣在天花板下方，所以空間較昏暗且會有壓迫感。而一起香香區和一起脆脆區的部分，雖然在觀賽視野、臨場體驗上都不錯，但因為是一、三壘較延伸處，所以距離應援區其實有段距離，若還是想一睹啦啦隊風采的球迷，建議可以考慮其他區域。
🟢【B1就一起應援A區、B區】：3380元、3180元
B1就一起應援A區：105至121（15排前）
B1就一起應援B區：105至121（16排至25排）
📍優缺點：
這個區域應該不需要多加說明，可以說是最搶手的「髮香區」，也是各家球迷的兵家必爭之地。如果進場觀賽，就是想要支持或拍攝，自己所喜歡的啦啦隊成員，那麼就B1就一起應援A區絕對是你的唯一選擇。
此外，倘若想要近距離體驗應援熱區的同時，還是可以完整觀賞到球賽，那麼就建議你可以選擇B1就一起應援B區，避免有時視線可能會遭到遮擋。
⭐️貼心小叮嚀：內野部分還有劃分主、客隊，客隊區域是在一壘側，而主隊區域則是在三壘側，由於台灣是主辦方，因此中華隊5場都擔任主隊，並會以三壘側作為主要板凳休息區，在挑選座位時可以多加留意。
📌世界12強賽大巨蛋門票外野區：
🟢【L2外野一般區、L4外野一般區】：1380元、1880元
L2外野一般區：233至244
L4外野一般區：131至146
📍優缺點：
外野區相較內野區域更好劃分，L2外野一般區距離場地相當貼近，並且前排的柵欄較低，沒有視線被遮擋的問題。但要注意的是，233、244較靠近邊邊的角度，可能會被全壘打標竿、柱子等擋住。
而L4外野一般區的也一樣相當不錯，只是由於在高樓層，傾斜幅度較大，如果有懼高者，最好還是慎選。總觀而論，外野同樣適合想感受比賽氛圍，並且目標接下全壘打球的球迷。
最重要的是，大巨蛋的主要螢幕位於外野上方，因此多數外野座位都需要抬頭或甚至看不見螢幕，這是在購買該區域前必須做好的心理準備。
📌世界12強賽大巨蛋賽事售票網站：拓元售票系統
📌世界12強賽大巨蛋賽事取票地點：全家便利商店FamiPort
📌世界12強賽大巨蛋賽事門票販售時間：
⚾️限量套票
中信卡友優先購：9月27日中午12時起至晚間11時59分
全面開賣：9月28日中午12時起至晚間11時59分
⚾️單場票
中信卡友限區限量優先購：10月3日中午12時起至晚間11時59分
全面開賣：10月4日中午12時起
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📌世界12強賽大巨蛋門票座位區間圖：
📌世界12強賽大巨蛋門票座位各區間票價：
📌世界12強賽大巨蛋門票內野區（以樓層劃分）：
🟢【L5內野一般區】：680元
L5內野一般區：503至515區（由客隊區往主隊區）
📍優缺點：
相比其餘區間票價都超過千元，在L5內野一般區絕對是CP值最高的選擇，並且以大巨蛋而言，雖然距離較遠，但視野清晰度也算足夠。該區間適合想要體驗棒球賽事氛圍的初心者，但要注意的是，L5的高度及座位傾斜程度較高，若有懼高者可能要盡量避免購買。
🟢【L4內野一般區】：1380元
L4內野一般區：401至417區（由客隊區往主隊區）
📍優缺點：
由於票價關係，L4及L5的內野一般區，可能會是全面啟售後，相對搶手的區域之一。雖然L5內野一般區價格更便宜，但位在L4的區域，不僅避開座位過於傾斜的問題，也兼具視野寬廣度。適合不想要感受到壓迫感，且能夠享受大巨蛋寬闊視野的球迷。
不過L4的總排數僅有6排，且前方有較高的欄竿，因此前4排座位的視線可能會遭到遮擋，在挑選座位時需要多加留意。
🟢【L2內野一般區、內野中央區】：2280元、2480元
L2內野一般區：201至205、221至225（由客隊區往主隊區）
L2內野中央區：206至220（由客隊區往主隊區）
📍優缺點：
單就觀賽品質來說，L2內野區域可以說是視線最良好的區域，排數相對L4內野一般區多，且更靠近球場，尤其是中央區，比起部分B1內野區域，雖然少了一點臨場感，但換來的，是能綜觀整個球場的視野，適合不想要錯過比賽每個細節的球迷。
縱使L2內野一般區落在較邊邊角角的位置，但由於大巨蛋的環狀設計，還是能很好的一覽整個球場，不過部分靠近界外的飛球，還是會變成視野盲區。此外，該區域的部分後排座位，因為在L3層之下，所以還是會有天花板的壓迫感問題。
🟢【B1一起脆脆區、一起香香區、戰力應援區】：2480元、2980元
B1一起香香區：102至104
B1一起脆脆區：122至124
B1戰力應援區（站立應援區）：105至121（26排後）
📍優缺點：
來到B1區域，這3個區間適合需要臨場感和觀賽視野的球迷，由於大巨蛋的設計，讓觀眾席高度幾乎跟球場貼平，因此坐在這個區域，可以很明顯感受到跟球員很近，且啦啦隊應援區更是就在眼前。
不過，在靠近後排位置，因為同樣在天花板下方，所以空間較昏暗且會有壓迫感。而一起香香區和一起脆脆區的部分，雖然在觀賽視野、臨場體驗上都不錯，但因為是一、三壘較延伸處，所以距離應援區其實有段距離，若還是想一睹啦啦隊風采的球迷，建議可以考慮其他區域。
🟢【B1就一起應援A區、B區】：3380元、3180元
B1就一起應援A區：105至121（15排前）
B1就一起應援B區：105至121（16排至25排）
📍優缺點：
這個區域應該不需要多加說明，可以說是最搶手的「髮香區」，也是各家球迷的兵家必爭之地。如果進場觀賽，就是想要支持或拍攝，自己所喜歡的啦啦隊成員，那麼就B1就一起應援A區絕對是你的唯一選擇。
此外，倘若想要近距離體驗應援熱區的同時，還是可以完整觀賞到球賽，那麼就建議你可以選擇B1就一起應援B區，避免有時視線可能會遭到遮擋。
⭐️貼心小叮嚀：內野部分還有劃分主、客隊，客隊區域是在一壘側，而主隊區域則是在三壘側，由於台灣是主辦方，因此中華隊5場都擔任主隊，並會以三壘側作為主要板凳休息區，在挑選座位時可以多加留意。
📌世界12強賽大巨蛋門票外野區：
🟢【L2外野一般區、L4外野一般區】：1380元、1880元
L2外野一般區：233至244
L4外野一般區：131至146
📍優缺點：
外野區相較內野區域更好劃分，L2外野一般區距離場地相當貼近，並且前排的柵欄較低，沒有視線被遮擋的問題。但要注意的是，233、244較靠近邊邊的角度，可能會被全壘打標竿、柱子等擋住。
而L4外野一般區的也一樣相當不錯，只是由於在高樓層，傾斜幅度較大，如果有懼高者，最好還是慎選。總觀而論，外野同樣適合想感受比賽氛圍，並且目標接下全壘打球的球迷。
最重要的是，大巨蛋的主要螢幕位於外野上方，因此多數外野座位都需要抬頭或甚至看不見螢幕，這是在購買該區域前必須做好的心理準備。
📌世界12強賽大巨蛋賽事售票網站：拓元售票系統
📌世界12強賽大巨蛋賽事取票地點：全家便利商店FamiPort
📌世界12強賽大巨蛋賽事門票販售時間：
⚾️限量套票
中信卡友優先購：9月27日中午12時起至晚間11時59分
全面開賣：9月28日中午12時起至晚間11時59分
⚾️單場票
中信卡友限區限量優先購：10月3日中午12時起至晚間11時59分
全面開賣：10月4日中午12時起