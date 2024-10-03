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▲2024年第三屆世界12強棒球錦標賽，大巨蛋賽事各座位區間圖。（圖／翻攝自世界十二強棒球錦標賽 臉書）

▲世界棒壘總會（WBSC）舉辦的第3屆「PREMIER 12」世界棒球12強錦標賽，將於11月在台北大巨蛋進行預賽，圖為本次賽事的票價相關資訊。（圖／翻攝自世界十二強棒球錦標賽 臉書）

▲大巨蛋L5看台區較高，懼高者要慎選，而且前4排視野容易被前方欄杆擋到。（圖／翻攝自Dcard）

▲大巨蛋L4看台區高，雖然視野開闊，但前4排視野容易被前方欄杆擋到。（圖／翻攝自Dcard）

▲由大巨蛋L2內野一般區的本壘板後方拍攝，雖然臨場感不比B1區域，但是視線良好，能夠綜觀全場狀況。（圖／記者林之越攝）

▲網友分享，大巨蛋B1區域靠近本壘側，雖然臨場感十足，但在天花板下方空間較昏暗且有壓迫感。（圖／翻攝自Dcard）

▲就一起應援A區距離啦啦隊應援區最近，又被稱為「髮香區」，但觀賽事時，視線可能會被表演者遮擋。（圖／NOWnews資料照，記者林柏年攝）

▲大巨蛋的外野視角相當不錯，且欄杆較低不會有視線遮擋問題，但看不見大螢幕，在搶票前必須做好心理準備。（圖／NOWnews資料照）

▲世界12強賽賽程，前2名晉級11月21日到23日超級循環賽，最終決戰在24日，都在東京巨蛋進行。（圖／WBSC官網）

世界12強賽該怎麼搶票？世界棒球12強錦標賽預賽將於11月在台灣開打，台北大巨蛋成為主辦場地，這也是大巨蛋啟用以來，舉辦層級最高的國際賽事。本次中華隊的5場預賽都在大巨蛋進行，除了今（3）日中信卡友搶先購外，，其餘4場賽事的座位分區一致，但票價較為便宜，請參閱完整的票價圖表：503至515區（由客隊區往主隊區）相比其餘區間票價都超過千元，在L5內野一般區絕對是CP值最高的選擇，並且以大巨蛋而言，雖然距離較遠，但視野清晰度也算足夠。401至417區（由客隊區往主隊區）由於票價關係，L4及L5的內野一般區，可能會是全面啟售後，相對搶手的區域之一。雖然L5內野一般區價格更便宜，但位在L4的區域，不僅避開座位過於傾斜的問題，也兼具視野寬廣度。適合不想要感受到壓迫感，且能夠享受大巨蛋寬闊視野的球迷。201至205、221至225（由客隊區往主隊區）206至220（由客隊區往主隊區）單就觀賽品質來說，L2內野區域可以說是視線最良好的區域，排數相對L4內野一般區多，且更靠近球場，尤其是中央區，比起部分B1內野區域，雖然少了一點臨場感，但換來的，是能綜觀整個球場的視野，適合不想要錯過比賽每個細節的球迷。此外，該區域的部分後排座位，因為在L3層之下，所以還是會有天花板的壓迫感問題。102至104122至124105至121（26排後）來到B1區域，不過，在靠近後排位置，因為同樣在天花板下方，所以空間較昏暗且會有壓迫感。而一起香香區和一起脆脆區的部分，雖然在觀賽視野、臨場體驗上都不錯，但因為是一、三壘較延伸處，所以距離應援區其實有段距離，若還是想一睹啦啦隊風采的球迷，建議可以考慮其他區域。105至121（15排前）105至121（16排至25排）如果進場觀賽，就是想要支持或拍攝，自己所喜歡的啦啦隊成員，那麼就B1就一起應援A區絕對是你的唯一選擇。此外，內野部分還有劃分主、客隊，客隊區域是在一壘側，而主隊區域則是在三壘側，由於台灣是主辦方，因此中華隊5場都擔任主隊，並會以三壘側作為主要板凳休息區，在挑選座位時可以多加留意。233至244131至146但要注意的是，233、244較靠近邊邊的角度，可能會被全壘打標竿、柱子等擋住。而L4外野一般區的也一樣相當不錯，只是由於在高樓層，傾斜幅度較大，如果有懼高者，最好還是慎選。總觀而論，外野同樣適合想感受比賽氛圍，並且目標接下全壘打球的球迷。全家便利商店FamiPort中信卡友優先購：9月27日中午12時起至晚間11時59分全面開賣：9月28日中午12時起至晚間11時59分中信卡友限區限量優先購：10月3日中午12時起至晚間11時59分全面開賣：10月4日中午12時起