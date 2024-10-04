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▲陽明山豪雨成災，馬路淹成河，花農只能眼睜睜看著辛苦栽種的花草被雨水沖走。（合成圖／翻攝畫面）

▲文化大學「學生租金」全台名列前茅，基本月租金8,500元起跳，負擔相當承重。（圖／內政部地政司提供）

▲莊思敏表示，陽明山屬於國家公園，租市可說是獨門獨市，學生選擇相對較少。（圖／中信房屋提供）

「山陀兒」北上後，今早轉為熱帶性低氣壓，導致金山區陽明山國家公園出現強降雨，今(4)日下午傳出名流路有泥石滑落，陽金公路也慘變河流，災情慘重，讓不少網友直呼，「現在山陀兒是從文化登陸了嗎？」、「文大學生租金這麼貴還這麼慘！」根據中央氣象署陽明山氣象觀測站資料，受到山陀兒颱風殘餘水氣影響，陽明山過去24小時幾乎全部都在下雨，截至10月4日16：50，累積雨量已達202毫米；氣象署也在今(4)日16：50，針對北部六縣市持續發布豪雨特報，基隆北海岸、台北市山區超大豪雨，新北市、桃園市、新竹縣山區大雨。據網友拍攝畫面，陽明山名流路（即上磺溪停車場）滾滾泥水不斷往下沖，道路水淹成河，花農辛苦種植的花盆，想搶救也無能為力，只能眼睜睜看著花盆、籃子不斷被雨水沖走，場面相當恐怖；陽金公路派出所也傳出嚴重淹水，警車慘被淹至車胎高度，卡在路邊。今天台北市未停班停課，不少網友直呼好可怕，也詢問「文化大學學生還好嗎？」對此表示擔憂；也有網友歪樓指出，「陽明山租金這麼貴，文化大學學生好慘，山上機能不好又貴，動不動就下雨，還很容易遇到水淹成災的情況。」事實上，網友所言並非全無道理，文化大學學生人數連年進榜全台前十名，但校本部畢竟位於山上，據內政部大學城租金資料，文化大學學生月租金8,500~18,000元，僅低於台北市部分精華區大學。中信房屋研展室副理莊思敏接受《NOWnews》訪問表示，文化大學位於陽明山上，以台北市大學普遍捷運可達來說，交通本就相當不便，而陽明山又屬國家公園，無論是興建、改建，限制多、可建地少，對房東而言就是獨門獨市，除非學生願意每天耗費車程上山，否則，無論租金、環境如何，大多也只能被迫接受。她進一步指出，其實近年台灣少子化嚴重，幾乎每年都有大學消失，如果不是特別享受「高處不勝寒」的求學生活，其實山下或外縣市仍有不少大學可以選擇，建議學子們，在挑選大學前，可以多看幾家，貨比三家不吃虧。