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▲張育成婉謝12強賽徵召，知名網紅痛批富邦悍將：讓他一直打到10月。（圖／Threads)

▲富邦悍將選秀狀元「國防部長」張育成，因手指傷勢退出國家隊。（圖／富邦悍將提供）

富邦悍將選秀狀元張育成今（4）日透過富邦悍將球團表示，婉謝11月開打的世界12強棒球賽徵召，張育成是在今年在季中選秀前夕歸國，跟富邦悍將簽下一紙 3.5年總值9250萬的複數年合約，超越2021年江少慶的4.5年6120萬，一舉躍居中職史上最大合約，為了之後的比賽，婉謝徵召也是十分合理的做法。台南Josh本名鄭毓倫，是以分析MLB、中華職棒數據以及討論棒球相關話題為主的臺灣YouTuber，由於幾次介紹球員後，被介紹球員出現表現下滑或受傷的情況，而被台灣球迷廣泛討論。其影片開場白是「嗨嗨，我是Josh」，網友以「被嗨了」表達球員或球隊被看好後表現不佳、受傷或者輸球的現象。針對張育成無法打12強事件，台南Josh發文：「有傷不能打國際賽事能理解，阿可是你邦邦9/1下半季跟第一名差10場，全年跟第三名也差了10.5場，只剩20幾場比賽了，基本上沒得追，然後還一直要張育成帶傷打到10月才關機。」