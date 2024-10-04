富邦悍將選秀狀元張育成今（4）日透過富邦悍將球團表示，婉謝11月開打的世界12強棒球賽徵召，引發球迷熱議，連知名網紅「台南Josh」也發文質疑富邦悍將為何要讓他「帶傷」一路打到10月，不過因為張育成今年在大聯盟春訓開始就有腹斜肌拉傷的問題，加上8月底出賽導致手指出現關節擠壓挫傷，由於復原進度落後，故決定先向組訓委員婉拒本次12強中華隊的邀請。
張育成復原進度緩慢 為明年經典賽資格賽準備
富邦球團表示：「張育成因8月底出賽導致手指出現關節擠壓挫傷，由於復原進度落後，故決定先向組訓委員婉拒本次12強中華隊的邀請，將利用季末時間進行養傷調整，專心備戰明年中職賽事，並期望有機會入選2025WBC資格賽中華隊，再次為國效力。」
張育成是在今年在季中選秀前夕歸國，跟富邦悍將簽下一紙 3.5年總值9250萬的複數年合約，超越2021年江少慶的4.5年6120萬，一舉躍居中職史上最大合約，為了之後的比賽，婉謝徵召也是十分合理的做法。
台南Josh本名鄭毓倫，是以分析MLB、中華職棒數據以及討論棒球相關話題為主的臺灣YouTuber，由於幾次介紹球員後，被介紹球員出現表現下滑或受傷的情況，而被台灣球迷廣泛討論。其影片開場白是「嗨嗨，我是Josh」，網友以「被嗨了」表達球員或球隊被看好後表現不佳、受傷或者輸球的現象。
台南Josh最令球迷印象深刻事件是在2022年1月24日，被證實遭到前妻Amber家暴，Josh在提出家人詢問婚宴是否要因疫情延期，且男方邀請人數比較多後導致Amber不滿，Amber於爭執過程中情緒極度失控，不僅破壞家中家具擺設，還出手毆打、用物品攻擊Josh，雙方也在他提告後，6月2日離婚。
針對張育成無法打12強事件，台南Josh發文：「有傷不能打國際賽事能理解，阿可是你邦邦9/1下半季跟第一名差10場，全年跟第三名也差了10.5場，只剩20幾場比賽了，基本上沒得追，然後還一直要張育成帶傷打到10月才關機。」
此話一出，馬上引起網友炸鍋，紛紛留言「他是職業球員不是國家隊隊員…跟邦邦給的薪水比較起來國家隊那可笑的出場費我看不出他有任何理由放棄季賽養傷等著”為國爭光”」，也有網友回應：「還不就你造成的，九月嗨報一發，季冠軍跟全年第三直接嗨掉，金鋒仔就那樣啊。」以及「沒事，安娜沒有關機就可以繼續拋開所有煩惱了」等。
對於要張育成帶傷出賽的看法，富邦悍將領隊林華韋澄清，「受傷後當然有希望他休息，不過他的確有意願想要打，雖然醫生有透露不是很嚴重，但也勸他要多休息，最後婉謝國家隊，主要是球團也為了保護他，希望他未來早日康復，不要延遲康復的時間。」
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富邦球團表示：「張育成因8月底出賽導致手指出現關節擠壓挫傷，由於復原進度落後，故決定先向組訓委員婉拒本次12強中華隊的邀請，將利用季末時間進行養傷調整，專心備戰明年中職賽事，並期望有機會入選2025WBC資格賽中華隊，再次為國效力。」
張育成是在今年在季中選秀前夕歸國，跟富邦悍將簽下一紙 3.5年總值9250萬的複數年合約，超越2021年江少慶的4.5年6120萬，一舉躍居中職史上最大合約，為了之後的比賽，婉謝徵召也是十分合理的做法。
台南Josh本名鄭毓倫，是以分析MLB、中華職棒數據以及討論棒球相關話題為主的臺灣YouTuber，由於幾次介紹球員後，被介紹球員出現表現下滑或受傷的情況，而被台灣球迷廣泛討論。其影片開場白是「嗨嗨，我是Josh」，網友以「被嗨了」表達球員或球隊被看好後表現不佳、受傷或者輸球的現象。
台南Josh最令球迷印象深刻事件是在2022年1月24日，被證實遭到前妻Amber家暴，Josh在提出家人詢問婚宴是否要因疫情延期，且男方邀請人數比較多後導致Amber不滿，Amber於爭執過程中情緒極度失控，不僅破壞家中家具擺設，還出手毆打、用物品攻擊Josh，雙方也在他提告後，6月2日離婚。
針對張育成無法打12強事件，台南Josh發文：「有傷不能打國際賽事能理解，阿可是你邦邦9/1下半季跟第一名差10場，全年跟第三名也差了10.5場，只剩20幾場比賽了，基本上沒得追，然後還一直要張育成帶傷打到10月才關機。」
此話一出，馬上引起網友炸鍋，紛紛留言「他是職業球員不是國家隊隊員…跟邦邦給的薪水比較起來國家隊那可笑的出場費我看不出他有任何理由放棄季賽養傷等著”為國爭光”」，也有網友回應：「還不就你造成的，九月嗨報一發，季冠軍跟全年第三直接嗨掉，金鋒仔就那樣啊。」以及「沒事，安娜沒有關機就可以繼續拋開所有煩惱了」等。
對於要張育成帶傷出賽的看法，富邦悍將領隊林華韋澄清，「受傷後當然有希望他休息，不過他的確有意願想要打，雖然醫生有透露不是很嚴重，但也勸他要多休息，最後婉謝國家隊，主要是球團也為了保護他，希望他未來早日康復，不要延遲康復的時間。」