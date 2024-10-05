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▲張育成正式加盟富邦悍將，簽下3年大約，創下史上最高天價。（圖／記者陳明中攝）

張育成8月底就因為手部傷勢，打擊會受到影響，但他一直苦撐打完下半季，直到總教練陳金鋒真的看不下去，才把他下放二軍，好好休養，可能很多球迷沒有經歷過以前棒協跟中職互不相讓，互相爭取國家隊主導權的年代，所以才會說出要張育成先休養配合國家隊的想法。另外，張育成是否也要為自己著想，可能很多球迷也不介意，所以才會讓這些網紅故意帶風向，企圖要把錯誤指向「都是陳金鋒、富邦的錯」、「爛死了」等想法，但實際上，張育成是真的有傷，不是故意不打，有球迷硬要點出他因為列管，一定要打中華隊，應該要以中華隊為重，但各位球迷，張育成已經受傷了，還不讓他休息？事實上，根據不少媒體採訪富邦領隊林華韋的說法，張育成的確還想繼續拚，但下半季戰績也已經被拉開，所以陳金鋒也希望他下去休息，但球迷可以去想一想，為何張育成會想要繼續拚？除了激勵獎金之外，他也要證明自己是有這個價值，加上他也很有鬥志，所以球團才需要幫他踩煞車，婉謝國際賽，醫生說全部康復要2個月時間。這段時間讓張育成休養好，明年2月再打經典賽資格賽，不是更好。此外，多次國際賽樂天桃猿前身Lamigo桃猿也曾婉拒參加過中華隊打經典賽，最大原因就是因為保險，再說一次，「球員是球團的資產」，若受傷等，還是球團要吸收，因此張育成是不是要刻意休息，為之後12強賽賠上風險，相信很多在金融機構上班的人員都明白怎麼選擇。