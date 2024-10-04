林威助創下紀錄M1！中職中信兄弟本季剩餘3場比賽，不過仍有紀錄可挑戰，目前單季累積68勝，只差1勝就追平2022年林威助時期69勝的隊史單季最多勝紀錄，甚至有機會達成隊史首次單季70勝，中信總教練平野惠一表示：「我知道這個紀錄。」此外，兄弟在剩餘2場洲際主場若能吸引8884人進場，將達陣史上第一次主場觀眾人數場均1萬人的紀錄，平野惠一也呼籲球迷快進場應援。
林威助2022創下單季69勝 至今仍不好破
林威助是中信兄弟前主帥，他在2021年上任，就帶領球隊拿下總冠軍，也是轉手中信後的第一座總冠軍，隔年更是挑戰2連霸成功，成為隊史單季最多勝教頭，此外，林威助還帶領兄弟在台灣大賽豪取8連勝，至今依舊是難跨越的障礙。
不過林威助在2021、2022年幫助中信兄弟二連霸，卻在去年5月被無預警被兄弟球團請下台，之後被轉任海外顧問。林威助在4月13日正式獲邀加入台體大富邦公牛成棒隊擔任客座教練，目前還在等待新工作。
對於林威助紀錄，平野惠一表示，之所以會知道這項紀錄，是因為球團有人跟他說，他也會持續朝著這個目標邁進。
中信兄弟距離年度勝率第一剩下「M1」，幾乎可以說是台灣大賽聽牌，但在魔術數字歸零前，總教練平野惠一不敢掉以輕心，直言目前有做好打季後挑戰賽、或是台灣大賽的2種備戰版本。
季後賽對手可能是統一獅或樂天桃猿，平野惠一認為，這兩隊都是強敵，去年也都有打季後賽，中信兄弟去年第4名，今年打成這樣已經很厲害了，一直都抱持著「挑戰者」的想法。
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林威助是中信兄弟前主帥，他在2021年上任，就帶領球隊拿下總冠軍，也是轉手中信後的第一座總冠軍，隔年更是挑戰2連霸成功，成為隊史單季最多勝教頭，此外，林威助還帶領兄弟在台灣大賽豪取8連勝，至今依舊是難跨越的障礙。
不過林威助在2021、2022年幫助中信兄弟二連霸，卻在去年5月被無預警被兄弟球團請下台，之後被轉任海外顧問。林威助在4月13日正式獲邀加入台體大富邦公牛成棒隊擔任客座教練，目前還在等待新工作。
對於林威助紀錄，平野惠一表示，之所以會知道這項紀錄，是因為球團有人跟他說，他也會持續朝著這個目標邁進。
中信兄弟距離年度勝率第一剩下「M1」，幾乎可以說是台灣大賽聽牌，但在魔術數字歸零前，總教練平野惠一不敢掉以輕心，直言目前有做好打季後挑戰賽、或是台灣大賽的2種備戰版本。
季後賽對手可能是統一獅或樂天桃猿，平野惠一認為，這兩隊都是強敵，去年也都有打季後賽，中信兄弟去年第4名，今年打成這樣已經很厲害了，一直都抱持著「挑戰者」的想法。