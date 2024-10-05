MLB美國職棒洛杉磯道奇本賽季例行賽最終拿下98勝64敗的成績，勝率高達0.605，一舉奪下國聯西區龍頭，也闖進到季後賽，分區系列賽的對手則為聖地牙哥教士。而道奇日籍球星大谷翔平，稍早也在記者會上被問到許多問題，其中大谷也透露當初效力天使時，曾親眼看著道奇奪冠，因此這次也有動力想要幫助球隊，而被問到現在自己最大的優勢，大谷則表示：「我認為現在最好的事情，就是我能夠以如此健康的狀態參加季後賽。」
大谷翔平由於先前動刀關係，本賽季以「一刀流」出戰，最終繳出單季「54轟59盜」的史無前例誇張數據，雖然差一點就能夠達標「55-55」，不過表現依然讓人相當震驚，而大谷也相當有望能夠成為，大聯盟史上首位以指定打擊（DH）身分奪下MVP的球員。
而根據日媒報導，大谷稍早也在記者會上被問到，對於自己生涯首次的大聯盟季後賽，會不會感到緊張，他對此則笑稱：「與其說是緊張，更多的應該是期待。我從小就在期待著這個，我一直想在那樣的舞台上出戰，所以這就是我現在最期待的。基本上，現在我來到球場，每天都在進行模擬實戰的對抗訓練，並且打2個打席，確保我不會忘記那種比賽的感覺。」
大谷也在訪談中表示，「賽季初，我有動力想盡快成為球隊的一員，我想透過成績來證明這一點，但現在想起來，我認為我可能更變得堅強一些。隨著下半季持續開打，我感覺我的打擊能力也在逐漸提高，這我可以充滿信心地進入季後賽。」
大谷對於現在自身的身體狀態，則是相當滿意，「最困難的是保持健康，並且全年賽季都能夠出賽，所以（今年）我只是DH，我認為這是一件好事，而且我認為現在最好的事情就是，我能夠以如此健康的狀態去參加季後賽。」
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而根據日媒報導，大谷稍早也在記者會上被問到，對於自己生涯首次的大聯盟季後賽，會不會感到緊張，他對此則笑稱：「與其說是緊張，更多的應該是期待。我從小就在期待著這個，我一直想在那樣的舞台上出戰，所以這就是我現在最期待的。基本上，現在我來到球場，每天都在進行模擬實戰的對抗訓練，並且打2個打席，確保我不會忘記那種比賽的感覺。」
大谷也在訪談中表示，「賽季初，我有動力想盡快成為球隊的一員，我想透過成績來證明這一點，但現在想起來，我認為我可能更變得堅強一些。隨著下半季持續開打，我感覺我的打擊能力也在逐漸提高，這我可以充滿信心地進入季後賽。」
大谷對於現在自身的身體狀態，則是相當滿意，「最困難的是保持健康，並且全年賽季都能夠出賽，所以（今年）我只是DH，我認為這是一件好事，而且我認為現在最好的事情就是，我能夠以如此健康的狀態去參加季後賽。」