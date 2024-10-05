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▲道奇隊打線季後賽發揮不佳，總教練Dave Roberts希望今年加入球隊的大谷翔平，能作為第一棒帶動隊友，減輕大家的壓力，對他寄予厚望。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，本季專職打者，失去「二刀流」優勢，且季初遭遇隨身翻譯水原一平的簽賭事件，不過仍打出史詩級賽季，單季累積54轟、59盜，並寫下多項大聯盟紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

MLB美國職棒洛杉磯道奇本賽季例行賽最終拿下98勝64敗的成績，勝率高達0.605，一舉奪下國聯西區龍頭，也闖進到季後賽，分區系列賽的對手則為聖地牙哥教士。而道奇日籍球星大谷翔平，稍早也在記者會上被問到許多問題，其中大谷也透露當初效力天使時，曾親眼看著道奇奪冠，因此這次也有動力想要幫助球隊，大谷翔平由於先前動刀關係，本賽季以「一刀流」出戰，最終繳出單季「54轟59盜」的史無前例誇張數據，雖然差一點就能夠達標「55-55」，不過表現依然讓人相當震驚，而根據日媒報導，大谷稍早也在記者會上被問到，對於自己生涯首次的大聯盟季後賽，會不會感到緊張，他對此則笑稱：「。基本上，現在我來到球場，每天都在進行模擬實戰的對抗訓練，並且打2個打席，確保我不會忘記那種比賽的感覺。」大谷也在訪談中表示，「賽季初，我有動力想盡快成為球隊的一員，我想透過成績來證明這一點，但現在想起來，我認為我可能更變得堅強一些。大谷對於現在自身的身體狀態，則是相當滿意，「最困難的是保持健康，並且全年賽季都能夠出賽，所以（今年）我只是DH，我認為這是一件好事，