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美國職棒大聯盟（MLB）季後賽分區系列賽即將開打，洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今（5）日在賽前記者會上表示，他非常期待與聖地牙哥教士隊的達比修有再度對決，並坦言達比修有是他從小憧憬的選手。季後賽將於6日展開5戰3勝制的分區系列賽，首次參加大聯盟季後賽的大谷翔平，在記者會上透露了自己的興奮之情。他表示：「這與WBC經典賽有一些不同，而且中間有大約一週的休息時間，我會珍惜季後賽的第一個打席，然後認真進入比賽狀態。」聖地牙哥教士隊擁有達比修有和松井裕樹等強投，雖然洛杉磯道奇隊已連續3年奪得國聯西區冠軍，但本季與教士隊的對戰戰績為5勝8敗略居劣勢，大谷說：「對手是同區的勁敵，大家都知道教士隊是我們的對手，所以現在大家都處於興奮的狀態。」談到達比修有，大谷翔平也流露出特別的情感，他在今年3月20日海外開幕戰，面對達比修有2打數1安打；但在4月14日的第二次對決中，3打數無安打，吞下2次三振。大谷表示：「達比修有是我小時候的明星投手，即使他在大聯盟時也是如此。在他在日本打球時，我一直透過電視欣賞他的比賽，是我憧憬的選手之一，能夠與這樣的選手對決，對我來說意義重大。」大谷翔平還補充道：「我個人希望能與山本由伸一起投球，但那大概不可能，所以當我與他（達比修有）對決時，我會非常期待，盡最大努力表現。」