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美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊日籍好手大谷翔平，即將迎來大聯盟生涯首次季後賽，為了拿出最好的狀態，以幫助道奇爭奪世界大賽冠軍。從例行賽結束至季後分區系列賽開打的一週時間裡，大谷翔平針對私生活做調整，他透露自己最近比平常睡得更晚，也會在院子跟愛犬Decopin一起玩耍。道奇以國聯西區冠軍的身份晉級季後賽，並以全聯盟勝率第一戰績獲得季後賽第一種子，從分區系列賽開始打起。由於從例行賽最後一場到分區系列賽開打約有一週的空檔時間，大谷在採訪時表示：「我要好好保持自己的狀態，保持專注，首先要度過這段時間。」關於為分區系列賽所做的私生活調整，大谷解釋道：「自己比平時睡得更晚一點，吃了好吃的東西。在院子裡玩，大概就是這樣。」大谷在道奇的日常訓練中，不僅保持了9月份良好的打擊手感，還透過與家人共度時光，努力調整好狀態。分區系列賽將於6日在道奇球場開打，道奇預計由新加盟的日本強投山本由伸先發，大谷對即將開始的系列賽表示：「我要珍惜每一個打席，認真進入比賽狀態。」本季道奇與教士隊的對戰戰績為5勝8敗，處於劣勢。大谷強調，球隊已經做好了充分的準備，期待在季後賽中有更好的表現。