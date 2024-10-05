美國職棒大聯盟（MLB）季後賽進入分區系列賽階段，洛杉磯道奇隊將於6日與聖地牙哥教士隊展開5戰3勝制的較量，教士隊總教練Mike Shildt在記者會上被問及如何封鎖道奇隊的大谷翔平，他巧妙地回應：「我才不會告訴你。」
對抗道奇「MVP打線」 Shildt：很大挑戰
大谷翔平本季寫下大聯盟史無前例的「54轟59盜」壯舉，各項打擊數據幾乎都是生涯新高，總教練Shildt表示：「大谷是一位了不起的選手，寫下歷史性的賽季，但我們對自己的計劃感覺良好，計劃和執行同樣出色，我有信心去實施它。」
道奇隊的Freddie Freeman預計將從右膝扭傷中歸隊，「MVP打線」將再次合體，教練Shildt深知對抗這樣明星陣容並不容易，「當我們選擇保送某人時，通常是因為面對下一棒對我們有利，但在他們擁有大谷的情況下，還有兩位MVP級選手，而且Mookie（Betts）是一位對左、右投手都能應付的全能打者，所以並不那麼有利，我們也會設計雙殺戰術，但那真的很困難。」
如何封鎖大谷翔平 教士已經擬好策略
談到對付道奇隊的方式，Shildt表示：「我喜歡讓左投手對決大谷，我們陣中有優秀的左投，我不是那種喜歡逃避競爭的人。我尊敬他（大谷），他顯然是一位非常優秀的選手，但我也相信我們的選手同樣出色。在這個系列賽中，可能會故意保送大谷，然後對決Betts，就看看結果會如何。」
Shildt再次強調：「我確信我們有能力讓大谷出局，或許有時候我們會選擇對決Betts而不是大谷，但一切取決於當下情況，我相信我們有實力擊敗大谷。」
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大谷翔平本季寫下大聯盟史無前例的「54轟59盜」壯舉，各項打擊數據幾乎都是生涯新高，總教練Shildt表示：「大谷是一位了不起的選手，寫下歷史性的賽季，但我們對自己的計劃感覺良好，計劃和執行同樣出色，我有信心去實施它。」
道奇隊的Freddie Freeman預計將從右膝扭傷中歸隊，「MVP打線」將再次合體，教練Shildt深知對抗這樣明星陣容並不容易，「當我們選擇保送某人時，通常是因為面對下一棒對我們有利，但在他們擁有大谷的情況下，還有兩位MVP級選手，而且Mookie（Betts）是一位對左、右投手都能應付的全能打者，所以並不那麼有利，我們也會設計雙殺戰術，但那真的很困難。」
如何封鎖大谷翔平 教士已經擬好策略
談到對付道奇隊的方式，Shildt表示：「我喜歡讓左投手對決大谷，我們陣中有優秀的左投，我不是那種喜歡逃避競爭的人。我尊敬他（大谷），他顯然是一位非常優秀的選手，但我也相信我們的選手同樣出色。在這個系列賽中，可能會故意保送大谷，然後對決Betts，就看看結果會如何。」
Shildt再次強調：「我確信我們有能力讓大谷出局，或許有時候我們會選擇對決Betts而不是大谷，但一切取決於當下情況，我相信我們有實力擊敗大谷。」