韓團INFINITE的主唱南優鉉（又譯：南優賢）相隔8個月再來台開唱，今（5）日晚間6點在「台大綜合體育館1樓」舉辦演唱會，跟1600名INSPIRIT（粉絲名）同歡。其實他去年透露罹患罕見癌症「胃腸道基質細胞瘤（GIST）」，曾一度吃不下飯，好在今晚的狀態極佳，造型師看到他終於吃的下食物，和歌迷都替他開心。
以「男朋友身分」現身 1600歌迷搶當另一半
演唱會以《Boyfriend》作為開場，南優鉉表示：「今年是我們第2次見面，你們真的那麼喜歡我嗎？其實是我更喜歡你，你們一輩子都要當我的維他命！」接著俏皮告白：「你要讓我成為你的Boyfriend嗎？你要讓我成為你的Boyfriend嗎？你要讓我成為你的Boyfriend嗎？你要讓我成為你的Boyfriend嗎？」連講4次，全場附和高喊：「要！」搶著要當他的女朋友。
罹癌1年恢復健康 來台爆吃美食
其實南優鉉去年（2023）罹患罕見癌症「胃腸道基質細胞瘤（GIST）」，同年4月進行長達10小時的手術，後續狀態恢復良好，已走出低潮；但他日前曾有食不下咽的狀況，這趟來台後他打卡透露品嚐了牛肉麵、小籠包，髮型師也轉分享的他IG欣慰表示：「他終於吃得下了。」粉絲看到他恢復食慾，紛紛鬆一口氣，替南優鉉感到開心。
南優鉉過去曾透露開刀後內臟受影響，產生消化變慢的後遺症，一度只能吃流質食物，雖然現在沒有大礙，但還是有可能復發，所以他現在飲食都以健康為主。
唱超過20首歌寵粉 誠意滿滿
隨著和大家聊生活點滴，歌迷聽著他講自己這些日子的努力以及溫暖小故事，INSPIRIT都替他加油打氣，看到大家的應援，南優鉉暖心表示：「我也很感動與感激…非常謝謝大家對我的支持！」他今晚帶來近25首歌表演，3小時唱好唱滿，誠意十足。
我是廣告 請繼續往下閱讀
演唱會以《Boyfriend》作為開場，南優鉉表示：「今年是我們第2次見面，你們真的那麼喜歡我嗎？其實是我更喜歡你，你們一輩子都要當我的維他命！」接著俏皮告白：「你要讓我成為你的Boyfriend嗎？你要讓我成為你的Boyfriend嗎？你要讓我成為你的Boyfriend嗎？你要讓我成為你的Boyfriend嗎？」連講4次，全場附和高喊：「要！」搶著要當他的女朋友。
罹癌1年恢復健康 來台爆吃美食
其實南優鉉去年（2023）罹患罕見癌症「胃腸道基質細胞瘤（GIST）」，同年4月進行長達10小時的手術，後續狀態恢復良好，已走出低潮；但他日前曾有食不下咽的狀況，這趟來台後他打卡透露品嚐了牛肉麵、小籠包，髮型師也轉分享的他IG欣慰表示：「他終於吃得下了。」粉絲看到他恢復食慾，紛紛鬆一口氣，替南優鉉感到開心。
南優鉉過去曾透露開刀後內臟受影響，產生消化變慢的後遺症，一度只能吃流質食物，雖然現在沒有大礙，但還是有可能復發，所以他現在飲食都以健康為主。
唱超過20首歌寵粉 誠意滿滿
隨著和大家聊生活點滴，歌迷聽著他講自己這些日子的努力以及溫暖小故事，INSPIRIT都替他加油打氣，看到大家的應援，南優鉉暖心表示：「我也很感動與感激…非常謝謝大家對我的支持！」他今晚帶來近25首歌表演，3小時唱好唱滿，誠意十足。