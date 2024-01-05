INFINITE南優鉉動刀戰勝罕見癌症 2月3日來台灣舉辦演唱會
韓團INFINITE主唱南優鉉罹患罕見癌症「胃腸道基質細胞瘤（GIST）」，去年4月進行長達10小時的手術，現在狀態良好，也已走出低潮期與恢復作息，他近日宣布將於2月3日隻身來台舉辦見面會，與台灣INSPIRIT（粉絲名）提早過情人節。
記者陳雅蘭／綜合報導
南優鉉去年11月首次發行第一張個人正規專輯《WHITREE》，同時舉辦《2023 NAM WOO HYUN CONCERT <植木日3 – WHITREE>》巡迴演唱會，首爾場已於跨年夜圓滿落幕，1月25日將造訪大阪、1月27日到東京開唱，2月3日於台大體育館舉行，屆時他將帶來超過20首歌曲表演。
南優鉉曾在首爾演唱會上表示：「和INSPIRIT一起種下新回憶之樹的<植木日 3-WHITREE>演唱會，能夠和最愛的我們INFINITE團員和INSPIRIT度過2023年，是非常珍貴、幸福的！我想對能夠讓我們度過此時此刻時光的經紀公司代表和家人，及給我們創造2023年難忘結尾的INSPIRIT表示感謝。很長的時間，我在等待能與你們在一起的這個舞台，沒想到時間過得太快了，但今後我也會繼續和你們一起努力種下更多回憶之樹，我們約定下次再見面！」。
《2024 Nam Woo Hyun Solo Concert <植木日 3-WHITREE> in TAIPEI》將於2月3日晚上7點在台大綜合體育館1樓舉行，票價分為A區5200元、B區4600元、C區3600元、身障席2600元等，1月7日上午11點在Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台啟售。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁