MLB美國職棒季後賽分區系列賽今（6）日正式熱鬧開打，洛杉磯道奇則在主場迎戰來訪的聖地牙哥教士，本場比賽道奇推派日籍強投山本由伸先發，但他的狀況不理想，首局就率先丟掉3分，不過大谷翔平很快就幫學弟討回來，2局下狙擊教士先發投手Dylan Cease，一棒將球扛出右外野大牆，這是一發3分彈，而大谷這球一打出去後，自己就知道留不住了，也霸氣將棒子甩出，稍早日本網友則是紛紛讚嘆，並表示：「大谷真的太神了！」
山本大聯盟季後賽初登板 就遭教士震撼教育
這場比賽首局教士隊有備而來，面對道奇先發投手山本由伸，則是給他震撼教育，前兩棒分別靠安打和保送上壘，隨後Jurickson Profar 二壘方向滾地球出局，打回1分打點，之後Manny Machado再敲出兩分砲，首局打完教士就以以3：0領先。
大谷一棒助山本討回來 痛擊教士先發Cease
不過道奇很快在2局下有所反擊，Gavin Lux率先敲安上壘，隨後Will Smith獲得保送，2出局後輪回到第一棒的大谷翔平，最終他用手中球棒證明自己的實力，一棒從對方先發投手Dylan Cease手中敲出3分砲，將比分追成3：3平手。
而這發全壘打也是大谷翔平生涯在大聯盟季後賽上的第一支全壘打，他開轟後不但相當興奮，嘴巴似乎還說著「Let’s go」鼓舞球隊士氣，他也知道這球絕對會是支全壘打，並直接霸氣甩棒，目送球飛出大牆，全場道奇球迷也陷入沸騰。
而大谷的這發開轟片段也迅速在社群平台上掀起熱議，許多日本網友也早已坐不住，並紛紛留言寫下：「大谷翔平真的太神了！」、「山本由伸的火力支援來了」、「開轟後的霸氣怒吼真的太帥了」、「大谷能做到的遠遠超出外界想像」、「季後賽個人首支全壘打第一場就出爐」。
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這場比賽首局教士隊有備而來，面對道奇先發投手山本由伸，則是給他震撼教育，前兩棒分別靠安打和保送上壘，隨後Jurickson Profar 二壘方向滾地球出局，打回1分打點，之後Manny Machado再敲出兩分砲，首局打完教士就以以3：0領先。
大谷一棒助山本討回來 痛擊教士先發Cease
不過道奇很快在2局下有所反擊，Gavin Lux率先敲安上壘，隨後Will Smith獲得保送，2出局後輪回到第一棒的大谷翔平，最終他用手中球棒證明自己的實力，一棒從對方先發投手Dylan Cease手中敲出3分砲，將比分追成3：3平手。
而這發全壘打也是大谷翔平生涯在大聯盟季後賽上的第一支全壘打，他開轟後不但相當興奮，嘴巴似乎還說著「Let’s go」鼓舞球隊士氣，他也知道這球絕對會是支全壘打，並直接霸氣甩棒，目送球飛出大牆，全場道奇球迷也陷入沸騰。
而大谷的這發開轟片段也迅速在社群平台上掀起熱議，許多日本網友也早已坐不住，並紛紛留言寫下：「大谷翔平真的太神了！」、「山本由伸的火力支援來了」、「開轟後的霸氣怒吼真的太帥了」、「大谷能做到的遠遠超出外界想像」、「季後賽個人首支全壘打第一場就出爐」。