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MLB美國職棒大聯盟季後賽分區系列賽今（6）日開打，美聯東區霸主紐約洋基對決堪薩斯皇家，洋基主砲「法官」Aaron Judge今天4打數沒有敲出安打，還吞下3次三振，不過團隊打線9支安打攻下6分，終場在這一場激烈的G1賽事中以6：5險勝，系列賽1：0領先。洋基這一場比賽陷入苦戰，王牌投手Gerrit Cole投5局被敲7支安打，丟掉3分都是自責分，還有2次保送，表現只能算是平平。不過皇家投手Michael Wacha表現也不好，4局就丟3分，皇家投手群前5局送出6次四壞球，讓洋基得到4分，以4：3暫時領先。之後雙方打者棒子逐漸加溫，比數不斷變化，先是Garrett Hampson在6局上敲出2分打點安打，幫助皇家再度以5：4超前；洋基馬上在下一個半局馬上反擊，在得點圈有人時，Austin Wells敲出安打，將比數追成5：5。7局下，洋基攻勢再起，Jazz Chisholm Jr.敲安上壘後又盜上二壘，Alex Verdugo敲出安打幫助隊友跑回來得分，讓洋基取得關鍵超前。之後洋基後援投手群順利關門，以1：0拿下本場勝利。Aaron Judge本季敲出58轟144分打點，是美聯MVP熱門人選，但他今天的發揮不理想，僅靠著一次保送上壘，多次在得分機會前手軟，4打數無安打，吞下3張老K，也是洋基拉不開分數的原因。反觀今天在另一場比賽，大谷翔平第2局就敲出3分砲幫助道奇隊追平，兩人今天比賽產生的打擊影響力，落差巨大。