MLB洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，在今（6）日美國職棒大聯盟季後賽分區系列賽G1擊出3分打點全壘打，幫助球隊在第2局追平比數。根據日本媒體《Full-Count》報導，這顆球被一位住在加州奧蘭治縣的女球迷海蒂幸運撿到，她相當興奮，直呼：「這感覺比最瘋狂的夢想還不現實，這是我一生中最美好的夜晚」，也聲稱不會賣掉這顆球。
大谷翔平擊出3分砲 甩棒怒吼
這是大谷翔平生涯首次打進季後賽，但早就經歷過多場大賽的他並沒有怯場，而是在比賽初段就用棒子給予先發投手山本由伸應援，在第2局敲出3分砲，幫助球隊將比分追成3：3。
這球的擊球初速為時速111.8英里（約179.9公里/小時），飛行距離為372英尺（約113.4公尺），擊球仰角25度。比數的那一刻，全場陷入瘋狂，球迷開始大喊「MVP」。大谷用力甩出球棒，繞壘時大吼，激勵隊友。
加州當地球迷海蒂撿到 宣稱不會賣
這顆球從牛棚彈起，掉到了右外野前排觀眾席上，剛好掉到了正在看比賽的海蒂手中，她說：「我就只是把它撿起來，有人知道它在哪裡，所以很容易（抓住它）。」
大谷翔平在9月20日對邁阿密馬林魚隊的比賽中打完成單季「50轟50盜」，當時擊出的50轟紀念球以150萬美元的價格正被拍賣中。大谷現在每走一步都是歷史，他擊出的球都是針對的紀念品，有很高的價值。但是，海蒂說：「我打算保留它，我認為翔平是有史以來最好的球員。」宣稱自己不會出售。
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這是大谷翔平生涯首次打進季後賽，但早就經歷過多場大賽的他並沒有怯場，而是在比賽初段就用棒子給予先發投手山本由伸應援，在第2局敲出3分砲，幫助球隊將比分追成3：3。
這球的擊球初速為時速111.8英里（約179.9公里/小時），飛行距離為372英尺（約113.4公尺），擊球仰角25度。比數的那一刻，全場陷入瘋狂，球迷開始大喊「MVP」。大谷用力甩出球棒，繞壘時大吼，激勵隊友。
加州當地球迷海蒂撿到 宣稱不會賣
這顆球從牛棚彈起，掉到了右外野前排觀眾席上，剛好掉到了正在看比賽的海蒂手中，她說：「我就只是把它撿起來，有人知道它在哪裡，所以很容易（抓住它）。」
大谷翔平在9月20日對邁阿密馬林魚隊的比賽中打完成單季「50轟50盜」，當時擊出的50轟紀念球以150萬美元的價格正被拍賣中。大谷現在每走一步都是歷史，他擊出的球都是針對的紀念品，有很高的價值。但是，海蒂說：「我打算保留它，我認為翔平是有史以來最好的球員。」宣稱自己不會出售。