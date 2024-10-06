大谷翔平季後賽不手軟！MLB美國職棒大聯盟季後賽分區系列賽開打在今（6）日開打，眾所矚目的洛杉磯道奇迎接和聖地牙哥教士的首戰。旅美7年才首度闖入季後賽的日籍球星大谷翔平，面對大場面毫不手軟，在第2個打席就敲出追平比分的三分砲，瞬間引爆全場氣氛，而這發全壘打也是繼2012年的鈴木一朗後，再有日本選手在季後賽中開轟，刷新久違的紀錄。
季後賽首戰沒在怕 開轟後霸氣甩棒
大谷翔平自2018年赴美加盟洛杉磯天使之後，6個賽季下來，因為天使戰績慘澹，從未能體驗過季後賽的滋味。直到今年轉戰強權道奇後，幫助道奇以國聯西區冠軍之姿，順利闖進到季後賽，首輪交手在外卡戰擊敗勇士的分區死對頭教士。
日籍強投山本由伸先發不順，開局就丟掉3分，不過大谷翔平在2局下的第2個打席，掌握住一、二壘有人好時機，一棒從Dylan Cease手中敲出追平比分的三分砲，讓全場道奇球迷陷入瘋狂，大谷翔平本人更是激動到霸氣甩棒。
根據日本媒體《體育報知》報導指出，大谷翔平是歷史上第7位，在季後賽敲出全壘打的日本人，且是累計的第17支全壘打，而前次有日本人開轟，要回溯到2012年的鈴木一朗，當時效力於紐約洋基隊。
日本人季後賽開轟紀錄：
松井秀喜：10轟（紐約洋基、2003年至2009年）
田口壮：２轟 （聖路易紅雀、2006年）
井口資仁：1轟（芝加哥白襪、2005年）
松井稼頭央：1轟（科羅拉多落磯、2007年）
岩村明憲：1轟（坦帕灣光芒、2008年）
鈴木一朗：1轟（紐約洋基、2012年）
大谷翔平：1轟（洛杉磯道奇、2024年）
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大谷翔平自2018年赴美加盟洛杉磯天使之後，6個賽季下來，因為天使戰績慘澹，從未能體驗過季後賽的滋味。直到今年轉戰強權道奇後，幫助道奇以國聯西區冠軍之姿，順利闖進到季後賽，首輪交手在外卡戰擊敗勇士的分區死對頭教士。
日籍強投山本由伸先發不順，開局就丟掉3分，不過大谷翔平在2局下的第2個打席，掌握住一、二壘有人好時機，一棒從Dylan Cease手中敲出追平比分的三分砲，讓全場道奇球迷陷入瘋狂，大谷翔平本人更是激動到霸氣甩棒。
根據日本媒體《體育報知》報導指出，大谷翔平是歷史上第7位，在季後賽敲出全壘打的日本人，且是累計的第17支全壘打，而前次有日本人開轟，要回溯到2012年的鈴木一朗，當時效力於紐約洋基隊。
日本人季後賽開轟紀錄：
松井秀喜：10轟（紐約洋基、2003年至2009年）
田口壮：２轟 （聖路易紅雀、2006年）
井口資仁：1轟（芝加哥白襪、2005年）
松井稼頭央：1轟（科羅拉多落磯、2007年）
岩村明憲：1轟（坦帕灣光芒、2008年）
鈴木一朗：1轟（紐約洋基、2012年）
大谷翔平：1轟（洛杉磯道奇、2024年）