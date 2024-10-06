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▲MLB季後賽分區系列賽今（6）日正式開打，洛杉磯道奇在主場迎戰聖地牙哥教士，本場比賽道奇推派山本由伸先發，但他的狀況不理想，不過大谷翔平很快就幫學弟討回來，2局下狙擊教士先發投手Dylan Cease，這是一發石破天驚的3分彈。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平季後賽不手軟！MLB美國職棒大聯盟季後賽分區系列賽開打在今（6）日開打，眾所矚目的洛杉磯道奇迎接和聖地牙哥教士的首戰。旅美7年才首度闖入季後賽的日籍球星大谷翔平，大谷翔平自2018年赴美加盟洛杉磯天使之後，6個賽季下來，因為天使戰績慘澹，從未能體驗過季後賽的滋味。日籍強投山本由伸先發不順，開局就丟掉3分，不過大谷翔平在2局下的第2個打席，掌握住一、二壘有人好時機，一棒從Dylan Cease手中敲出追平比分的三分砲，讓全場道奇球迷陷入瘋狂，大谷翔平本人更是激動到霸氣甩棒。根據日本媒體《體育報知》報導指出，松井秀喜：10轟（紐約洋基、2003年至2009年）田口壮：２轟 （聖路易紅雀、2006年）井口資仁：1轟（芝加哥白襪、2005年）松井稼頭央：1轟（科羅拉多落磯、2007年）岩村明憲：1轟（坦帕灣光芒、2008年）鈴木一朗：1轟（紐約洋基、2012年）大谷翔平：1轟（洛杉磯道奇、2024年）