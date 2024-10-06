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▲大谷翔平就球掃出場之後，也相當興奮，雙手將棒子甩出去，並怒後目送球出場，全場球迷也陷入沸騰。（圖／美聯社／達志影像）

MLB美國職棒季後賽分區系列賽今（6）日正式熱鬧開戰，而國聯西區龍頭洛杉磯道奇則在主場迎戰來勢洶洶的聖地牙哥教士，本場比賽道奇日籍巨星大谷翔平，在2局下一棒敲出追平三分彈，在擊中球後隨即霸氣甩棒，全場道奇球迷也陷入沸騰，大谷翔平本賽季例行賽最終繳出單季「54轟、59盜」的史詩級數據，不但達成前無古人的難得紀錄，也幫助道奇最終奪下國聯西區龍頭，順利闖進到季後賽。大谷昨日受訪時，則是也點出自己對於現在自身的身體狀態，感到相當滿意，「我覺得全年保持健康，並且整個賽季都能夠健康出賽，是一個不容易辦到的事，所以（今年）我只是DH，我認為這是一件好事。而根據日媒報導指出，本場比賽美國體育電視台《FOX Sports》轉播這場比賽，而當見到大谷翔平在2局下敲出的這發全壘打，Joe Davis則是表示：「」此外，John Smoltz則對大谷的反應能力印象深刻，他說：「