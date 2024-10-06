MLB美國職棒季後賽分區系列賽今（6）日正式熱鬧開戰，而國聯西區龍頭洛杉磯道奇則在主場迎戰來勢洶洶的聖地牙哥教士，本場比賽道奇日籍巨星大谷翔平，在2局下一棒敲出追平三分彈，在擊中球後隨即霸氣甩棒，全場道奇球迷也陷入沸騰，而大谷的這發石破天驚的3分砲，也是個人生涯在大聯盟季後賽上的首支安打，就連轉播球評也相當震驚，並直呼：「這球簡直就像子彈一樣出牆了！」
大谷赴美7年終盼季後賽滋味 期望助道奇一舉奪冠
大谷翔平本賽季例行賽最終繳出單季「54轟、59盜」的史詩級數據，不但達成前無古人的難得紀錄，也幫助道奇最終奪下國聯西區龍頭，順利闖進到季後賽。而這也是大谷自2018年赴美之後，睽違7個賽季總算能夠在季後賽上出戰，對此昨日大谷受訪時，則是顯得相當興奮。
大谷昨日受訪時，則是也點出自己對於現在自身的身體狀態，感到相當滿意，「我覺得全年保持健康，並且整個賽季都能夠健康出賽，是一個不容易辦到的事，所以（今年）我只是DH，我認為這是一件好事。而且我認為現在最好的事情就是，我能夠以如此健康的狀態，去參加後續的季後賽。」
而根據日媒報導指出，本場比賽美國體育電視台《FOX Sports》轉播這場比賽，其中也邀請了專業球評Joe Davis，以及曾效力於勇士、紅襪和紅雀隊，球員生涯總共奪下213場勝投的名人堂投手John Smoltz擔任解說工作。
大谷首場MLB季後賽就開轟 轉播球評也震驚
而當見到大谷翔平在2局下敲出的這發全壘打，Joe Davis則是表示：「這顆球直接射出牆了，這簡直是一顆子彈，還有任何人對他有疑問嗎？」此外，John Smoltz則對大谷的反應能力印象深刻，他說：「你不能每次都用同樣的方法，試圖來壓制大谷，我想這就是必須承受的後果。」
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大谷翔平本賽季例行賽最終繳出單季「54轟、59盜」的史詩級數據，不但達成前無古人的難得紀錄，也幫助道奇最終奪下國聯西區龍頭，順利闖進到季後賽。而這也是大谷自2018年赴美之後，睽違7個賽季總算能夠在季後賽上出戰，對此昨日大谷受訪時，則是顯得相當興奮。
大谷昨日受訪時，則是也點出自己對於現在自身的身體狀態，感到相當滿意，「我覺得全年保持健康，並且整個賽季都能夠健康出賽，是一個不容易辦到的事，所以（今年）我只是DH，我認為這是一件好事。而且我認為現在最好的事情就是，我能夠以如此健康的狀態，去參加後續的季後賽。」
而根據日媒報導指出，本場比賽美國體育電視台《FOX Sports》轉播這場比賽，其中也邀請了專業球評Joe Davis，以及曾效力於勇士、紅襪和紅雀隊，球員生涯總共奪下213場勝投的名人堂投手John Smoltz擔任解說工作。
大谷首場MLB季後賽就開轟 轉播球評也震驚
而當見到大谷翔平在2局下敲出的這發全壘打，Joe Davis則是表示：「這顆球直接射出牆了，這簡直是一顆子彈，還有任何人對他有疑問嗎？」此外，John Smoltz則對大谷的反應能力印象深刻，他說：「你不能每次都用同樣的方法，試圖來壓制大谷，我想這就是必須承受的後果。」