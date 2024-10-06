道奇大嫂團出動！MLB美國職棒大聯盟在今（6）日進行季後賽分區系列賽，最受到外界關注的，就是由洛杉磯道奇交手聖地牙哥教士的對戰組合，而球員妻子組成的「道奇大嫂團」，也齊聚為自己的丈夫應援，並在社群平台帳號「Dodgers Wives」上發出合照。其中，日籍球星大谷翔平的愛妻田中真美子也入鏡，並因為她180公分的高挑身材，讓不少網友留言直呼：「超好認。」
道奇大嫂團合照 網友捕捉真美子身影
日本媒體《體育報知》報導指出，道奇在今（6）日迎來本季的季後賽首戰，道奇大嫂團全都齊聚，到主場為球員應援。此外，賽前也在名為「Dodgers Wives」的專屬IG帳號發文，附上近30人的團體大合照，寫道：「第一戰，讓我們大聲為藍色男孩們（THE BOYS IN BLUE）加油！」
日本網友在合照的最後一排，找到大谷翔平愛妻田中真美子的身影後，紛紛在底下留言表示：「因為她很高，第一眼就看到了」、「長得高真好」、「是最高的嗎？太棒了」、「找到真美子了！」還有人開玩笑說道：「謝謝真美子讓大谷敲出全壘打」等。
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日本媒體《體育報知》報導指出，道奇在今（6）日迎來本季的季後賽首戰，道奇大嫂團全都齊聚，到主場為球員應援。此外，賽前也在名為「Dodgers Wives」的專屬IG帳號發文，附上近30人的團體大合照，寫道：「第一戰，讓我們大聲為藍色男孩們（THE BOYS IN BLUE）加油！」
日本網友在合照的最後一排，找到大谷翔平愛妻田中真美子的身影後，紛紛在底下留言表示：「因為她很高，第一眼就看到了」、「長得高真好」、「是最高的嗎？太棒了」、「找到真美子了！」還有人開玩笑說道：「謝謝真美子讓大谷敲出全壘打」等。