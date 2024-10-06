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道奇大嫂團出動！MLB美國職棒大聯盟在今（6）日進行季後賽分區系列賽，最受到外界關注的，就是由洛杉磯道奇交手聖地牙哥教士的對戰組合，而日本媒體《體育報知》報導指出，道奇在今（6）日迎來本季的季後賽首戰，道奇大嫂團全都齊聚，到主場為球員應援。此外，日本網友在合照的最後一排，找到大谷翔平愛妻田中真美子的身影後，