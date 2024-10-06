大谷翔平季後賽開轟寫隊史紀錄！洛杉磯道奇今（6）日迎來國聯分區系列賽首戰，交手同分區的死對頭聖地牙哥教士。陣中日籍球星大谷翔平，在第2個打席敲出三分砲，成為道奇隊史第6位，在季後賽處女秀就開轟的球員，且更是一棒將比分追平。教士總教練Mike Shildt在場中接受連線訪問，坦言賽前有討論過計劃，但最終並沒有執行好

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大谷寫隊史紀錄　教士主帥談挨轟原因

本場比賽首局結束，道奇就陷入0：3落後，比賽來到2局下，道奇先後靠著保送、安打上壘，兩人出局後輪到大谷翔平打擊，Dylan Cease幾顆偏內角的引誘球沒有起到效果後，選擇用高位置的速球搶好球數，結果遭到大谷翔平狙擊，一棒敲出右外野方向的追平三分砲

這發全壘打的擊球初速111.8英哩、飛行距離372英呎，同時，也是大谷翔平生涯在季後賽的首支全壘打。此外，大谷翔平也成為道奇隊史第6位，在季後賽首戰就開轟的球員，且前2人皆為現任隊友，分別是Gavin Lux及Max Muncy。

比賽進行中，教士總教練Mike Shildt接受《FOX Sports》連線訪問，直言：「其實我們賽前有為大谷討論了比賽計畫，幾乎是一點失誤都不行有，但最終還是出現漏洞，這是執行上的問題。」並表示，重要的是我們希望在大谷翔平上場前，就先抓下出局數，避免堆積壘包。

▲洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平，今日在分區系列賽首戰，2局下一棒敲出發石破天驚的3分砲，也是個人生涯在大聯盟季後賽上的首支安打，就連轉播球評也相當震驚，並直呼：「這球簡直就像子彈一樣出牆了！」（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平，今日在分區系列賽首戰，2局下一棒敲出發石破天驚的3分砲，也是個人生涯在大聯盟季後賽上的首支安打，就連轉播球評也相當震驚，並直呼：「這球簡直就像子彈一樣出牆了！」（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，轉隊後迎來生涯首次季後賽出戰，結果第一戰就轟出追平比分的三分砲，寫下日本睽違12年來的紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，轉隊後迎來生涯首次季後賽出戰，結果第一戰就轟出追平比分的三分砲，寫下日本睽違12年來的紀錄。（圖／美聯社／達志影像）


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