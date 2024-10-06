大谷翔平關鍵時刻就進化！洛杉磯道奇今（6）日出戰聖地牙哥教士，進行國聯分區系列賽首戰，雖然日籍強投山本由伸落難，先發僅投3局就慘失5分退場，但同鄉好友大谷翔平，在2局下敲出追平的三分彈，且4局下敲出延續攻勢的關鍵安打，最終道奇以7：5逆轉奪勝。而大谷翔平不僅嚐到旅美生涯7年以來，季後賽的首勝滋味，也維持了他過往在關鍵大賽中再「進化」的一貫風格。
生涯季後賽首戰 轟追平三分砲助逆轉
大谷翔平自2018年赴美加盟洛杉磯天使之後，6個賽季下來，因為天使戰績慘澹，從未能進入過季後賽。本季轉戰道奇後，終於踏上夢寐以求的季後賽，首戰大谷翔平擔任首棒、指定打擊，雖然首打席敲出飛球遭到接殺，但2局下的打席，立刻轟出1發三分砲，一棒將比分追平外，更為全隊找回氣勢，最後一舉完成反攻。
生涯的季後賽處女秀，大谷翔平毫不怯場，單場5打數，敲出2支安打，其中包含追平比分的三分砲，貢獻3分打點，也為自己打下旅美生涯的季後賽首勝。值得一提的是，大谷翔平也是繼2012年的鈴木一朗後，再度在季後賽中開轟的日本人。
有媒體在賽後詢問大谷翔平，認為經典賽和大聯盟季後賽是否已所不同，大谷翔平回應表示：「有點難比較，但能和支持我們一整年的球迷們，一起參加季後賽，是很特別的體驗，兩者都一樣很特別。」
日職、國際賽也一樣 關鍵時刻超進化
大谷翔平本季在例行賽表現神勇，留下54轟、59盜的史詩級紀錄，成為大聯盟首位達成單季「50轟50盜」的球員，不過在季後賽的表現讓人更加期待。原因在於，大谷翔平不論是過去在日職效力北海道火腿鬥士時，還是披上日本武士隊戰袍出征經典賽，每逢關鍵時刻都會繳出更上一層樓的表現。
2016年的洋聯冠軍賽第六戰，火腿隊在9局領先3分的情況下，派出大谷翔平後援登板，結果飆出刷新當時日職紀錄的時速165公里火球，且最後完成關門任務，讓火腿隊以4：2晉級日本大賽。隨後，大谷翔平還在日本大賽第3戰敲出再見安打，搶下關鍵一勝，最終，幫助火腿隊擊敗廣島鯉魚，拿下睽違10年的日本一。
此外，大谷翔平在2023年世界棒球經典賽的表現，時至今日也仍為不少球迷津津樂道。當時展現「二刀流」實力，先發主投3場拿下2勝1負，以打者身份則出賽7場，留下4成35的超高打擊率，並包含1發全壘打。最重要的是，在冠軍戰交手美國的9局，驚奇登板三振Mike Trout，親自為日本隊奪下首座冠軍，成為歷史性的一幕。
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大谷翔平自2018年赴美加盟洛杉磯天使之後，6個賽季下來，因為天使戰績慘澹，從未能進入過季後賽。本季轉戰道奇後，終於踏上夢寐以求的季後賽，首戰大谷翔平擔任首棒、指定打擊，雖然首打席敲出飛球遭到接殺，但2局下的打席，立刻轟出1發三分砲，一棒將比分追平外，更為全隊找回氣勢，最後一舉完成反攻。
生涯的季後賽處女秀，大谷翔平毫不怯場，單場5打數，敲出2支安打，其中包含追平比分的三分砲，貢獻3分打點，也為自己打下旅美生涯的季後賽首勝。值得一提的是，大谷翔平也是繼2012年的鈴木一朗後，再度在季後賽中開轟的日本人。
有媒體在賽後詢問大谷翔平，認為經典賽和大聯盟季後賽是否已所不同，大谷翔平回應表示：「有點難比較，但能和支持我們一整年的球迷們，一起參加季後賽，是很特別的體驗，兩者都一樣很特別。」
日職、國際賽也一樣 關鍵時刻超進化
大谷翔平本季在例行賽表現神勇，留下54轟、59盜的史詩級紀錄，成為大聯盟首位達成單季「50轟50盜」的球員，不過在季後賽的表現讓人更加期待。原因在於，大谷翔平不論是過去在日職效力北海道火腿鬥士時，還是披上日本武士隊戰袍出征經典賽，每逢關鍵時刻都會繳出更上一層樓的表現。
2016年的洋聯冠軍賽第六戰，火腿隊在9局領先3分的情況下，派出大谷翔平後援登板，結果飆出刷新當時日職紀錄的時速165公里火球，且最後完成關門任務，讓火腿隊以4：2晉級日本大賽。隨後，大谷翔平還在日本大賽第3戰敲出再見安打，搶下關鍵一勝，最終，幫助火腿隊擊敗廣島鯉魚，拿下睽違10年的日本一。
此外，大谷翔平在2023年世界棒球經典賽的表現，時至今日也仍為不少球迷津津樂道。當時展現「二刀流」實力，先發主投3場拿下2勝1負，以打者身份則出賽7場，留下4成35的超高打擊率，並包含1發全壘打。最重要的是，在冠軍戰交手美國的9局，驚奇登板三振Mike Trout，親自為日本隊奪下首座冠軍，成為歷史性的一幕。