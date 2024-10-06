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▲洛杉磯道奇隊在美國職棒大聯盟季後賽分區系列賽G1以7：5擊敗聖地牙哥教士隊，道奇隊日籍球星大谷翔平在這場比賽敲出3分砲，全場5打數敲出2安打，打回3分打點。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平關鍵時刻就進化！洛杉磯道奇今（6）日出戰聖地牙哥教士，進行國聯分區系列賽首戰，雖然日籍強投山本由伸落難，先發僅投3局就慘失5分退場，大谷翔平自2018年赴美加盟洛杉磯天使之後，6個賽季下來，因為天使戰績慘澹，從未能進入過季後賽。本季轉戰道奇後，終於踏上夢寐以求的季後賽，首戰生涯的季後賽處女秀，值得一提的是，大谷翔平也是繼2012年的鈴木一朗後，再度在季後賽中開轟的日本人。有媒體在賽後詢問大谷翔平，認為經典賽和大聯盟季後賽是否已所不同，大谷翔平回應表示：「有點難比較，但能和支持我們一整年的球迷們，一起參加季後賽，是很特別的體驗，兩者都一樣很特別。」大谷翔平本季在例行賽表現神勇，留下54轟、59盜的史詩級紀錄，成為大聯盟首位達成單季「50轟50盜」的球員，不過在季後賽的表現讓人更加期待。隨後，大谷翔平還在日本大賽第3戰敲出再見安打，搶下關鍵一勝，最終，幫助火腿隊擊敗廣島鯉魚，拿下睽違10年的日本一。此外，大谷翔平在2023年世界棒球經典賽的表現，時至今日也仍為不少球迷津津樂道。當時展現「二刀流」實力，先發主投3場拿下2勝1負，以打者身份則出賽7場，留下4成35的超高打擊率，並包含1發全壘打。