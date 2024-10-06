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▲肯德基國慶優惠！蛋撻1元、炸雞桶套餐下殺200元。（圖／肯德基提供）

▲拿坡里炸雞專賣店今10月6日最後一天爽吃「炸雞桶買一送一」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

慶祝雙十國慶快樂！肯德基「雙10優惠 歡慶100」大撒9組優惠代碼，82元爽吃「雞塊＋蛋撻」套餐、100元「炸雞＋蛋撻」套餐；加碼爽吃「蛋撻1元」，預訂快取指定消費「加1元多一顆」原味蛋撻；炸雞桶套餐還下殺200元。拿坡里則有炸雞桶「買一送一」到今天，幫肉肉控一次整理划算吃雞優惠。肯德基即日起至10月13日開跑「雙10優惠 歡慶100」優惠活動，大撒9組優惠代碼：◾️「4塊上校雞塊＋原味蛋撻＋經典冰奶茶」特價82元◾️「咔啦脆雞＋雙色轉轉QQ球＋原味蛋撻」特價100元◾️「香草紙包雞＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)」特價132元◾️「青花椒咔啦雞腿堡＋4塊上校雞塊＋百事可樂」特價149元◾️「咔啦雞腿堡＋4塊上校雞塊＋原味蛋撻＋百事可樂(小)」特價152元◾️「咔啦脆雞 x 4＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」特價200元◾️「咔啦雞腿堡 x 2＋4塊上校雞塊＋原味蛋撻 x 2＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」特價251元◾️「咔啦脆雞 x 6＋百事可樂(小) x 2」特價300元◾️「香草紙包雞 x 2＋8塊上校雞塊＋雞汁風味飯 x 2＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」特價349元◾️「咔啦脆雞 x 4＋4塊上校雞塊＋香酥脆薯(大)＋原味蛋撻 x 4＋百事可樂(中) x 2」特價399元◾️「咔啦雞腿堡x 3＋咔啦脆雞 x 4＋8塊上校雞塊＋香酥脆薯(中)x 2＋百事可樂(瓶)」特價659元◾️「咔啦雞腿堡 x 2＋咔啦脆雞 x 8＋原味蛋撻禮盒(6入)＋香酥脆薯(大)＋百事可樂(瓶)」特價754元即日起至10月14日，單點240元／加點200元原味蛋撻禮盒可享免費送一顆闇黑芝麻蛋撻。使用預訂快取還有加碼優惠，購買指定桶餐「加1元多一顆」原味蛋撻、或百事可樂(小) x 2；購買XL 套餐也有「加1元多一顆」原味蛋撻限定優惠，爽吃肯德基蛋撻只要1元。拿坡里炸雞專賣店今10月6日最後一天爽吃「炸雞桶買一送一」優惠，買一桶「6隻酷樂雞腿桶」直接送一台斤「滋汁雞塊桶」，一整套炸雞「買一桶送一斤」特價390元（原價660元），幫大家現省270元；三商i美食卡會員限定優惠，使用3點就能領取優惠券，買一桶「6隻酷樂雞腿桶」送一台斤「滋汁雞塊桶」再享「現折10元」，優惠券兌換有效期至10月6日。