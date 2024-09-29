本週6大速食買一送一！麥當勞、漢堡王、拿坡里半價　必勝客199元

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲麥當勞全新開吃「阿華田脆酷冰炫風」，還回歸「韓風甜辣炸雞腿」、新登場「韓風甜辣雞腿堡」。歡樂送優惠別忘記，本週APP也有優惠券。（圖／記者蕭涵云攝）

▲拿坡里炸雞桶「買一送一」優惠​​​​。（圖／三商餐飲提供）

月底錢包救星大補帖！本週6大速食「買一送一」吃起來超飽，麥當勞、拿坡里、漢堡王、頂呱呱、摩斯漢堡、21世紀風味館都「買一送一」半價優惠，必勝客大披薩199元、肯德基7顆蛋撻220元一次整理。歡樂送x可口可樂魔力食刻抽獎活動即日起至10月22日，凡使用歡樂送訂購「超值全餐、分享餐等任一套餐，或可口可樂家族飲品買一送一品項乙份」，即有機會抽中「韓國雙人來回機票」（共十名，不含退款之顧客）。麥當勞APP全球版本週最新優惠券！9月29日前早餐購買豬肉滿福堡加蛋套餐「現折10元」、買超值全餐「免費送蘋果派」、「哥倫比亞紅寶石單品美式＋麥香魚」特價99元、得來速限定買大麥克套餐免費送「4塊麥克雞塊」，買超值全餐還能「免費送小薯」。提醒大家每券限兌換一次，不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳喔。拿坡里炸雞專賣店即日起至10月6日，炸雞桶買一送一優惠！買一桶「6隻酷樂雞腿桶」就送一台斤「滋汁雞塊桶」只要390元（原價660元），一整套炸雞「買一桶送一斤」現省270元；三商i美食卡會員限定優惠，使用3點就能領取優惠券，買一桶「6隻酷樂雞腿桶」送一台斤「滋汁雞塊桶」再享「現折10元」，優惠券兌換有效期至10月6日。漢堡王即日起至9月30日享受「澎湃嗨吃優惠券」，爽吃雞塊、辣薯球、洋蔥圈、薯條和可樂等多達10款「買一送一」只要49元起，西部小華堡、經典脆雞堡等個人套餐才99元百元有找，銅板下午茶最便宜69元起、漢堡點心「1+1」69元自由選配超過28種好康組合，幫大家現省2114元爽吃到月底。頂呱呱週末限時優惠今最後一天，開吃6塊原味炸雞餐「原味炸雞 x 3＋原味雞腿 x 3」特價299元（原價360元）、「辣味炸雞 x 3＋辣味雞翅 x 3」特價319元（原價372元），凡購買以上優惠餐兩份，加碼再享「金鳳炭燒雞腿串買一送一」特價99元（原價198元）；每組限加購乙次。摩斯漢堡LINE好友獨享優惠，即日起至9月30日到門市出示活動圖片、或於APP點購，可享榛果風味拿鐵咖啡「兩杯109元」，榛果風味奶茶「第二杯10元」；還有「摩斯鱈魚堡＋冰紅茶(L)」99元、「超級大麥海洋珍珠堡＋冰紅茶(L)」109元；網路商城還有蒟蒻「買一送一」優惠倒數至9月30日，口味包括葡萄、蜂蜜檸檬、蜂蜜百香果、及限定水蜜桃，摩斯蒟蒻禮盒2箱600元/3箱900元、下單4箱1200元加碼再贈「MOS米菓」1盒（數量有限送完為止）。21世紀風味館即日起至10月22日，雞肉洋蔥圈、時蔬雞汁飯、烤雞蓉玉米濃湯(大)等餐點都「買一送一」，21香草烤半雞、烤雞腿脆薯餐則是「第2件半價」；每週二、四還有燉飯小棒腿餐「買一送一」限定優惠。提醒大家，台大微風、21TOGO門市恕不適用；優惠不併用；以門市現貨為準，售完為止；foodpanda、UberEats等外送平台(包含外帶自取功能)不適用。必勝客開賣爆量「香菜富翁肉羹」披薩！現在還有超值必勝嗑，包括雙層美式臘腸、夏威夷、日式照燒雞、四小福、黃金咖哩海鮮都只要199元；選擇障礙的人可吃「雙拼披薩」海陸總動員、熱帶鳳梨海鮮總匯＋四小福、四重濃起司＋四小福，還有熱帶鳳梨海鮮總匯、四重濃起司都是239元就入手。肯德基「7顆蛋撻220元」超甜67折倒數優惠別錯過，即日起至9月30日，全通路販售單點「原味蛋撻禮盒送1顆原味蛋撻」240元，把握最後時間開搶了。