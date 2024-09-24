全聯「冷門商品整箱1200元」！店員結帳愣：超多人買　內容物搶翻

拿坡里教師節優惠！炸雞「買一桶送一斤」爽吃12天　一招再省10元

記者蕭涵云/綜合報導

▲9月28日教師節優惠！拿坡里炸雞專賣店「炸雞買一桶送一斤」，買一桶「6隻酷樂雞腿桶」免費送一台斤「滋汁雞塊桶」只要390元，加碼一招「再省10元」。肯德基「7顆蛋撻220元」一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲9月28日教師節優惠！拿坡里炸雞專賣店「炸雞買一桶送一斤」，買一桶「6隻酷樂雞腿桶」免費送一台斤「滋汁雞塊桶」只要390元，加碼一招「再省10元」。肯德基「7顆蛋撻220元」一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
慶祝9月28日教師節優惠來了！拿坡里炸雞專賣店明（25）日祭出「炸雞買一桶送一斤」超值好康，只要買一桶「6隻酷樂雞腿桶」就免費送一台斤「滋汁雞塊桶」只要390元，加碼分享一招「再省10元」買法。肯德基還有「7顆蛋撻220元」超甜67折倒數優惠一次整理告訴你。

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📌拿坡里教師節優惠！炸雞「買一桶送一斤」
迎接9月28日教師節爽吃炸雞優惠！拿坡里炸雞專賣店9月25日至10月6日連續12天，買一桶「6隻酷樂雞腿桶」就送一台斤「滋汁雞塊桶」只要390元（原價660元），酷樂雞腿外皮酥脆微辣好涮嘴，搭配炸得金黃的滋汁雞塊，一口接一口停不下來，現在一整套炸雞「買一桶送一斤」現省270元。

加碼分享一招「再省10元」買法！三商i美食卡會員享有會員限定優惠，現在使用3點就能領取優惠券，買一桶「6隻酷樂雞腿桶」送一台斤「滋汁雞塊桶」再享優惠價380元，優惠券兌換有效期至10月6日。

▲拿坡里炸雞店限定炸雞買一桶送一桶，「6支雞腿＋6塊腿排」特價390元；慶祝拿下「500盤」還祭出「酥脆鱈魚香絲」買一送一優惠。力拚肯德基萬聖節回歸「黑皮整隻雞」。（圖／三商餐飲提供）
▲9月28日教師節優惠！拿坡里炸雞專賣店「炸雞買一桶送一斤」。（圖／三商餐飲提供）
📌肯德基：7顆蛋撻220元！超甜67折倒數優惠
肯德基「7顆蛋撻220元」超甜67折倒數優惠別錯過，即日起至9月30日，全通路販售單點「原味蛋撻禮盒送1顆原味蛋撻」240元，套桶餐加點「原味蛋撻禮盒送1顆原味蛋撻」共7顆蛋撻下殺220元，相當於每顆蛋撻只要31元就開吃，把握最後時間開搶了。

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