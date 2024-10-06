NBA美國職籃洛杉磯快艇當家前鋒「可愛」Kawhi Leonard，自從來到洛杉磯後每年賽季身體總是會出現狀況，遭逢傷勢也讓他總是打打停停，上賽季季後賽Leonard也僅僅打了2場比賽，表現皆不是太理想，快艇也在首輪不敵獨行俠，距離隊史首冠仍然遙遙無期。而稍早Leonard受訪時則表示，自己現在追求的不再是能夠保持全勤出賽，而是希望能夠幫助快艇奪冠。
快艇今熱身賽交手勇士 遭到對手絕殺擊敗
快艇今日在夏威夷展開與勇士隊的季前熱身賽，最終勇士靠著新同學Lindy Waters III決勝時刻在外線飆進絕殺三分，終場就以91：90絕殺快艇，而本場比賽Leonard由於自身的膝蓋傷勢似乎尚未完全康復，因此並沒有出賽。
Leonard談新賽季期望 稱全勤不再是主要目標
而Kawhi Leonard稍早也接受訪問，談到新賽季的期望，他表示：「隨著年齡的增長，其他人已經差不多不再像我一樣，嘗試去做到那些事了，你在聯盟裡看不到這種情況，這也是我一直在努力的目標。我總是全力以赴，努力在爭奪冠軍，我並不是為了打82場比賽，儘管這是我的義務，我努力了，但沒有成功。」
而記者隨後也問到Kawhi Leonard，自己過去在球隊的訓練營上，是否有球員讓他留下深刻的印象，Leonard對此則表示：「就是一些新來到球隊的球員，看看他們，我們新加入了Kris Dunn、Derrick Jones Jr.，還有一些新簽約的年輕球員，Kai Jones是去年來的，你可以看到他是如何進步的。」
「看著他們訓練從第一天，第二天，第三天，每天都有所進步，但是到目前為止，還沒有人能夠讓我留下深刻的印象（Nobody has stood out to me so far）。」Leonard如此說到。
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快艇今日在夏威夷展開與勇士隊的季前熱身賽，最終勇士靠著新同學Lindy Waters III決勝時刻在外線飆進絕殺三分，終場就以91：90絕殺快艇，而本場比賽Leonard由於自身的膝蓋傷勢似乎尚未完全康復，因此並沒有出賽。
Leonard談新賽季期望 稱全勤不再是主要目標
而Kawhi Leonard稍早也接受訪問，談到新賽季的期望，他表示：「隨著年齡的增長，其他人已經差不多不再像我一樣，嘗試去做到那些事了，你在聯盟裡看不到這種情況，這也是我一直在努力的目標。我總是全力以赴，努力在爭奪冠軍，我並不是為了打82場比賽，儘管這是我的義務，我努力了，但沒有成功。」
而記者隨後也問到Kawhi Leonard，自己過去在球隊的訓練營上，是否有球員讓他留下深刻的印象，Leonard對此則表示：「就是一些新來到球隊的球員，看看他們，我們新加入了Kris Dunn、Derrick Jones Jr.，還有一些新簽約的年輕球員，Kai Jones是去年來的，你可以看到他是如何進步的。」
「看著他們訓練從第一天，第二天，第三天，每天都有所進步，但是到目前為止，還沒有人能夠讓我留下深刻的印象（Nobody has stood out to me so far）。」Leonard如此說到。