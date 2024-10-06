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▲美國職棒大聯盟國聯分區系列賽G1，洛杉磯道奇隊球星大谷翔平在第2局敲出3分砲，幫助球隊追平比數，最終以7：5取勝。他在該局開轟後，雙手用力將球棒丟出，甩出美麗的棒花。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，旅美7年迎來首場季後賽，第2打席敲出追平比分的三分砲，成為球隊逆轉奪勝的功臣之一。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平季後賽首秀沒怯場！洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今（6）日迎來個人在美國職棒大聯盟季後賽的首秀，單場5打數敲出2支安打，包含2局下追平比分的三分彈，展現大賽型選手特質。大谷翔平本場比賽扮演關鍵火力，先是在2局下轟出季後賽的首轟，幫助先發投手山本由伸，追回首局丟掉的3分，4局下也敲出延續攻勢的適時安打，幫助道奇單局灌入3分，反倒取得領先。根據日本媒體《中日體育》報導，道奇隊中因傷缺陣的重砲「自由人」Freddie Freeman在賽後受訪時，直言：「，並指出道：「我真的不知道他怎麼辦到的，他真的是獨一無二的。」