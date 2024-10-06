大谷翔平季後賽首秀沒怯場！洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今（6）日迎來個人在美國職棒大聯盟季後賽的首秀，單場5打數敲出2支安打，包含2局下追平比分的三分彈，展現大賽型選手特質。賽後，道奇總教練Dave Roberts受訪，談到大谷翔平表現也直言，沒見過這麼穩定的選手。
自由人慶幸有大谷 主帥讚安定感十足
大谷翔平本場比賽扮演關鍵火力，先是在2局下轟出季後賽的首轟，幫助先發投手山本由伸，追回首局丟掉的3分，4局下也敲出延續攻勢的適時安打，幫助道奇單局灌入3分，反倒取得領先。
根據日本媒體《中日體育》報導，道奇隊中因傷缺陣的重砲「自由人」Freddie Freeman在賽後受訪時，直言：「還好我們隊裡有大谷翔平，他常常幫助我們。在重要的比賽裡，很需要有人扭轉局勢，他把球迷們拉回了比賽，他的全壘打真的很重要。」
而總教練Dave Roberts對於大谷翔平的表現，則是止不住讚嘆，表示自己從來沒有見過任何球員，能像大谷翔平一樣保持如此穩定的表現，並指出道：「我真的不知道他怎麼辦到的，他真的是獨一無二的。」
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大谷翔平本場比賽扮演關鍵火力，先是在2局下轟出季後賽的首轟，幫助先發投手山本由伸，追回首局丟掉的3分，4局下也敲出延續攻勢的適時安打，幫助道奇單局灌入3分，反倒取得領先。
根據日本媒體《中日體育》報導，道奇隊中因傷缺陣的重砲「自由人」Freddie Freeman在賽後受訪時，直言：「還好我們隊裡有大谷翔平，他常常幫助我們。在重要的比賽裡，很需要有人扭轉局勢，他把球迷們拉回了比賽，他的全壘打真的很重要。」
而總教練Dave Roberts對於大谷翔平的表現，則是止不住讚嘆，表示自己從來沒有見過任何球員，能像大谷翔平一樣保持如此穩定的表現，並指出道：「我真的不知道他怎麼辦到的，他真的是獨一無二的。」