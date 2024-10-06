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▲大書曾PO出油膩語錄，還和Una公開調情。（圖／翻攝自大書IG）

社群平台Dcard成立的YouTube頻道「Dcard Video」訂閱數高達129萬，沒想到核心成員大書被前妻毀滅式爆料，當初會離婚就是因為男方婚內出軌，許多網友湧入大書的IG「考古」，發現他有時候會貼出一些渣男語錄，甚至還曾，直呼自己討厭被蚊子吸「但妳不一樣」，讓全網看傻眼。大書被前妻爆料婚內出軌，對於劈腿零容忍，只有一次或無數次，大書瞬間遭到炎上，並表示會退出Dcard Video，「也會盡力去彌補先前的過錯，為這次帶來的風波，向大家致歉。」道歉文中除了提到，離婚已經快兩年，還是讓前妻感到痛苦，表示非常抱歉，但隨後馬上又替女友說話，直呼兩人是離婚後才認識的，對方也非公司的人，這時候倒是心疼女友被攻擊而感到抱歉了。大書的道歉文，網友似乎不買單，有人考古出他2022年曾發布過一則貼文「最討厭蚊子吸我，但妳不一樣」，Una不避嫌回應「最後一張拍得真好」，疑似就是她替大書拍的照片，大書曖昧回「蚊子是妳」，讓許多網友看了都不敢相信。不僅如此，大書也曾發文「送妳一支口紅，然後每天還我一點」，讓許多網友直呼，「渣男文」、「這我不行欸」、「油膩教科書」、「已經不確定是人設還是本性了」。