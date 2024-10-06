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▲林依晨曾和韓國團體SuperJunior一起擔任金曲獎頒獎嘉賓。（圖／東風電視台）

林依晨以戲劇《不夠善良的我們》拿下釜山影展第6屆亞洲內容暨全球OTT大獎的最佳女主角獎，，一開口就讓台下驚呼聲連連，事實上，林依晨是政治大學韓文系畢業，過去曾和東方神起、SuperJunior一起擔任金曲獎頒獎嘉賓，也和宋承憲一起登上金馬典禮頒獎。林依晨在劇中精湛詮釋角色簡慶芬，從嫉妒到自我和解的心境變化，展現了細膩而深刻的演技。在最佳女主角獎的競爭中，面對來自各國的強勁對手，有迪安·薩斯特勞沃德約《香菸女孩》、朴寶英《精神病房也會迎來清晨》、二階堂富美《Eye Love You》、周迅《不完美受害人》及金惠奫《背著善宰跑》等實力派演員，最終脫穎而出。林依晨在台上先用流利的韓文感謝大家，接著再用英文講出感想：「我非常開心且榮耀能拿到這個獎項，這對我自己或是團隊來說，都是莫大的肯定，讓我們獲得很強大的力量！」她也進一步感謝大家對於戲劇的熱愛：「我真心相信一個好的劇本，能讓觀眾感到被理解，也能帶來啓發性，讓人了解真正重要的東西是什麼，再次感謝大會帶給我們如此美好的夜晚！」《不夠善良的我們》也入圍今年第59屆金鐘獎迷你劇集獎，林依晨、許瑋甯也將在10月19日爭迷你劇集視后，究竟獎落誰家，也引來關心。林依晨出道多年，被譽為「零負評女神」，但前陣子在中國節目上說「我是成都人」引來爭議，就連曾教過她的教授，都跳出來批評她，事實上，林依晨是政治大學韓文系畢業，當時有人將她過去用韓文演說的影片翻出來，還質疑她講得很爛，很像北韓主播口音。即便如此，林依晨仍深受大型典禮愛戴，曾和韓團東方神起、SuperJunior一起擔任金曲獎頒獎嘉賓，也曾和韓國知名演員宋承憲在金馬獎上一同頒獎。不少粉絲也替她抱不平，認為她已經相當有誠意，而且身為外國人，有點口音也很正常。