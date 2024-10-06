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▲林依晨（左）和蔡健雅（右）開心抱回獎座。（圖／公視提供）

▲胡歌獲得釜山影展最佳男主角獎。（圖／翻攝自Busan International Film Festival YouTube）

由釜山國際影展舉辦的第6屆亞洲內容暨全球OTT大獎，今（6）日在釜山電影殿堂戶外劇場舉行頒獎典禮，由公視與台灣大哥大MyVideo共同出品的戲劇《不夠善良的我們》，分別由林依晨拿下「最佳女主角獎」、蔡健雅榮獲「最佳原創歌曲獎」2項大獎，林依晨在台上用流利韓文致詞，讓現場驚呼聲連連。《不夠善良的我們》劇組入圍者林依晨、柯震東、蔡健雅皆親自出席參加頒獎典禮，其中林依晨與柯震東的華麗造型驚豔全場，令現場國際媒體鎂光燈閃爍不停。《不夠善良的我們》以柔和的旋律與深刻的歌詞，完美詮釋劇中角色對情感掙扎與成長過程，展現了對善良的深刻反思。蔡健雅以其獨特的音樂風格，將情感層次表達得淋漓盡致，讓聽眾在旋律中感受到溫暖與力量。蔡健雅獲得「最佳原創歌曲獎」感動表示：「非常感謝亞洲內容暨全球OTT大獎！這是我第一次為電視劇創作完整配樂，這個獎項對我來說意義重大。〈善良的我們〉是一首關於學會善良的歌曲。不只對別人，對我們自己，即使形勢對我們不利。感謝導演徐譽庭邀請我參與這個美麗又充滿人情味的劇集，也感謝我的作詞葛大為，感謝我的粉絲、朋友、家人和我的經紀團隊，他們一直以來的支持！」林依晨在劇中精湛詮釋角色簡慶芬，從嫉妒到自我和解的心境變化，展現了細膩而深刻的演技。在最佳女主角獎的競爭中，面對來自各國的強勁對手，有迪安·薩斯特勞沃德約《香菸女孩》、朴寶英《精神病房也會迎來清晨》、二階堂富美《Eye Love You》、周迅《不完美受害人》及金惠奫《背著善宰跑》等實力派演員，最終脫穎而出。林依晨在台上先用流利的韓文感謝大家，接著再用英文講出感想：「我非常開心且榮耀能拿到這個獎項，這對我自己或是團隊來說，都是莫大的肯定，讓我們獲得很強大的力量！」她也進一步感謝大家對於戲劇的熱愛：「我真心相信一個好的劇本，能讓觀眾感到被理解，也能帶來啓發性，讓人了解真正重要的東西是什麼，再次感謝大會帶給我們如此美好的夜晚！」《不夠善良的我們》也入圍今年第59屆金鐘獎迷你劇集獎，林依晨、許瑋甯也將在10月19日爭迷你劇集視后，究竟獎落誰家，也引來關心。另外，最近才剛中國經紀公司壹心娛樂簽約的吳慷仁以《有生之年》入圍最佳男主角獎，不過最後該獎項由中國演員胡歌以《繁花》拿下。