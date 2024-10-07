被粉絲暱稱茶之魔手、茶的魔手、茶魔的手搖飲料南霸天「茶の魔手」，9月在Threads上曝光的「TAIWAN珍奶徽章」總算來了！預計雙十國慶日開搶，不只在南投國際茶業博覽會買5杯國宴珍奶免費送，全台門市都有機會抽獎加價換購，入手方式一次整理，把握時間、掌握規則衝一波。台中喫茶小舖新推「哞³」珍奶，買就送限量貼紙、可拼貼出袖珍版喫茶小舖門市。
不讓2024巴黎奧運轟動各國選手的台灣「珍珠奶茶pin」徽章專美於前，「茶の魔手」也打造新款「2024茶之魔手珍奶徽章」，用台灣之光珍奶手搖搭配國旗、2024、TAIWAN、MAGIC TEA等字樣，可愛模樣一現身便掀起粉絲敲碗狂問哪裡買，現在確定雙十國慶日全台開搶囉！
📌免費送！南投茶博會買5杯國宴珍奶「送珍奶徽章」
「茶の魔手」10月初次登場南投中興新村的茶業博覽會，進駐「搖搖飲展館」天天人氣爆棚，現場每日限量供應今年總統就職晚宴指定飲品「國宴珍奶（伯爵珍珠奶茶）」及必喝霸榜手搖「青梅青」與多款隨手瓶設計的罐裝飲品。歡慶雙十國慶加碼祭出滿額贈禮活動，10月10日至10月13日連續4天，消費者只要在茶之魔手展館購買5杯國宴珍奶，直接就可「免費獲得限量珍奶徽章」乙枚（每人限贈乙次、不累贈，數量有限，送完為止）。
📌全台門市抽獎「珍奶徽章」加價換購！入手方式一次整理
響應各地粉絲瘋狂敲碗，「茶の魔手」確定開放全台門市都有機會開搶珍奶徽章，10月10日起，只需在全台魔手門市購買3杯大杯飲品，即可免費參加抽獎活動，有機會抽中「每杯現折5元」、「每杯現折10元」；不藏私劇透隱藏版獎品就是大家最想要的「2024魔手限量珍奶徽章」，抽中的幸運兒可以88元驚喜價加價換購乙枚（每間門市限量10枚，活動截止將依各門市徽章加購完畢為止；部份門市未參與抽獎活動，請至官網查詢）。
另外，台中手搖飲品牌喫茶小舖今年推出「哞³」全新飲品，嚴選鮮乳坊豐樂牧場的莊園級鮮乳，添加獨家小麥可可脆球、100%蜂蜜以及小珍珠，分別開發哞³清爽版、哞³重乳版、重乳烏龍及重乳咖紅共4款69元飲品。還邀請新生代創作歌手JOYCE就以斯擔
任品牌代言人，量身打造主題曲〈BUBBLE TEA〉；並同步邀請插畫家HA LOOCHICHI，獨家設計3D擬真貼紙，只要購買「哞³」就能獲得限量貼紙，即日起至10月25日週週推出不同造型貼 紙組，偷偷透露，全部收集就能發揮創意拼貼出袖珍版喫茶小舖門市。
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📌免費送！南投茶博會買5杯國宴珍奶「送珍奶徽章」
「茶の魔手」10月初次登場南投中興新村的茶業博覽會，進駐「搖搖飲展館」天天人氣爆棚，現場每日限量供應今年總統就職晚宴指定飲品「國宴珍奶（伯爵珍珠奶茶）」及必喝霸榜手搖「青梅青」與多款隨手瓶設計的罐裝飲品。歡慶雙十國慶加碼祭出滿額贈禮活動，10月10日至10月13日連續4天，消費者只要在茶之魔手展館購買5杯國宴珍奶，直接就可「免費獲得限量珍奶徽章」乙枚（每人限贈乙次、不累贈，數量有限，送完為止）。
📌全台門市抽獎「珍奶徽章」加價換購！入手方式一次整理
響應各地粉絲瘋狂敲碗，「茶の魔手」確定開放全台門市都有機會開搶珍奶徽章，10月10日起，只需在全台魔手門市購買3杯大杯飲品，即可免費參加抽獎活動，有機會抽中「每杯現折5元」、「每杯現折10元」；不藏私劇透隱藏版獎品就是大家最想要的「2024魔手限量珍奶徽章」，抽中的幸運兒可以88元驚喜價加價換購乙枚（每間門市限量10枚，活動截止將依各門市徽章加購完畢為止；部份門市未參與抽獎活動，請至官網查詢）。
另外，台中手搖飲品牌喫茶小舖今年推出「哞³」全新飲品，嚴選鮮乳坊豐樂牧場的莊園級鮮乳，添加獨家小麥可可脆球、100%蜂蜜以及小珍珠，分別開發哞³清爽版、哞³重乳版、重乳烏龍及重乳咖紅共4款69元飲品。還邀請新生代創作歌手JOYCE就以斯擔