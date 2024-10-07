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▲節氣「寒露」是體感涼爽走向寒冷的開端，露氣開始變得更重，氣溫也會明顯的下降，養生上也要更注重保暖。（示意圖／取自Pexels）

▲寒露節氣時，早睡早起對人體有很大的幫助，能夠累積人體陽氣、增加呼吸順暢度。（示意圖／取自unsplash）

▲寒露節氣氣候乾燥，民眾平時要注意及時補充水分，以免皮膚乾裂、皺紋增多。（示意圖／取自unsplash）

本周二（10/8）是節氣「寒露」，「天氣逐漸轉涼，氣溫降低、夜間霜露變重、秋意漸濃」，和近期東北季風南下影響台灣不謀而合，，務必要維持「充足睡眠」、「好的飲食習慣」，避免吃太多「辛辣刺激」的食品，才能避免疾病纏身。扶原中醫診所說明，寒露秋爽往寒冬的轉折時機，24節氣中最早出現「寒」字的節氣，就是寒露。史書中記載「鬥指寒甲為寒露，斯時露寒而冷，將欲凝結，故名寒露」，此節氣時氣溫降低、夜間霜露變重，而有寒露的節氣命名。扶原中醫診所指出，雙腳離心臟最遠，血液供應較少，且從養生理論看，腳底的脂肪層較薄，容易受到寒冷刺激，民眾每天晚上可用熱水加「川紅花、桂枝」泡腳，使足部血管擴張、血流加快，循環改善更能抵禦外界寒氣，時常按摩「火膝穴」，提供溫暖膝蓋的能量，改善冬季關節痠軟、筋骨僵硬等症狀。此外，寒露過後「晝短夜長」，陽氣開始收斂，因此養生需要注重「人體陽氣」的積蓄；，因為早睡可以順應陽氣收斂充分休息，早起可使肺氣得以舒展，增加呼吸順暢度。寒露節氣「氣候乾燥，人體容易缺失水分」，；因此要注意及時補充水分，可多喝「，既能補充水分和電解質，還可以潤腸防止便秘；飲食上還要避免辛辣刺激的食品，等具有滋陰潤燥、益胃生津作用的食物。扶原中醫診所也補充，秋季是「養肺」好時機，而運動就是調理肺氣最直接的方法，寒露時期，