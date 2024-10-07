本周二（10/8）是節氣「寒露」，「天氣逐漸轉涼，氣溫降低、夜間霜露變重、秋意漸濃」，和近期東北季風南下影響台灣不謀而合，中醫師提醒，寒露養生重點就是「保暖」，對老人、兒童和身體體質較弱者來說是一大考驗，務必要維持「充足睡眠」、「好的飲食習慣」，避免吃太多「辛辣刺激」的食品，才能避免疾病纏身。

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🟡寒露的意思

扶原中醫診所說明，寒露秋爽往寒冬的轉折時機，24節氣中最早出現「寒」字的節氣，就是寒露。史書中記載「鬥指寒甲為寒露，斯時露寒而冷，將欲凝結，故名寒露」，此節氣時氣溫降低、夜間霜露變重，而有寒露的節氣命名。

▲節氣「寒露」是體感涼爽走向寒冷的開端，露氣開始變得更重，氣溫也會明顯的下降，養生上也要更注重保暖。（示意圖／取自Pexels）
▲節氣「寒露」是體感涼爽走向寒冷的開端，露氣開始變得更重，氣溫也會明顯的下降，養生上也要更注重保暖。（示意圖／取自Pexels）
🟡寒露養生重點

扶原中醫診所指出，雙腳離心臟最遠，血液供應較少，且腳部的脂肪層較薄，特別容易受到寒冷的刺激，從養生理論看，腳底的脂肪層較薄，容易受到寒冷刺激，民眾每天晚上可用熱水加「川紅花、桂枝」泡腳，使足部血管擴張、血流加快，循環改善更能抵禦外界寒氣，時常按摩「火膝穴」，提供溫暖膝蓋的能量，改善冬季關節痠軟、筋骨僵硬等症狀。

此外，寒露過後「晝短夜長」，陽氣開始收斂，因此養生需要注重「人體陽氣」的積蓄；在起居時間上，應該早睡早起，因為早睡可以順應陽氣收斂充分休息，早起可使肺氣得以舒展，增加呼吸順暢度。

▲睡覺是我們每天都在做的事情，然後到了早晨清醒時，你都是怎麼讓自己身體起身的呢？（示意圖/Unsplash）
▲寒露節氣時，早睡早起對人體有很大的幫助，能夠累積人體陽氣、增加呼吸順暢度。（示意圖／取自unsplash）
🟡寒露食物要吃什麼？

寒露節氣「氣候乾燥，人體容易缺失水分」，皮膚會乾裂、皺紋增多、毛髮較常脫落、咽喉會燥痛；因此要注意及時補充水分，可多喝「蜂蜜水」，既能補充水分和電解質，還可以潤腸防止便秘；飲食上還要避免辛辣刺激的食品，多吃「芝麻、白木耳、蘿蔔、蓮藕、百合」等具有滋陰潤燥、益胃生津作用的食物。

扶原中醫診所也補充，秋季是「養肺」好時機，而運動就是調理肺氣最直接的方法，寒露時期，不宜做過度激烈的運動，反而是「太極拳、快走、爬山」等都適合作為秋天收斂心神、調補肺氣的運動。

▲夏天喝溫水反而比冰水更能有效降溫。（示意圖／取自unsplash）
▲寒露節氣氣候乾燥，民眾平時要注意及時補充水分，以免皮膚乾裂、皺紋增多。（示意圖／取自unsplash）

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