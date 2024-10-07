粉絲眾多的麥當勞，一舉一動都備受關注，近日有消費者發現，台灣麥當勞的「大麥克」漢堡包裝出現變革，將原本的盒裝設計改成紙包裝，竟受到網友一片熱烈迴響，還盛讚是「史詩級的改變」、甚至以近年最棒「德政」來形容。《NOWnews今日新聞》求證業者，官方回應證實：「台北新生餐廳與蘆洲長榮餐廳自10月2日起，成為環境守護概念店，測試大麥克與麥香魚由紙盒改為無塑膠淋膜包裝紙，」而且連麥克雞塊與蘋果派都變了。
其實，最早發文的消費者以「麥當勞大麥克改成紙包裝了」為題，在PTT論壇上抱怨不喜歡沒有紙盒的大麥克，直言：「吃薯條手本來就會髒了 所以我不認為用紙包裝不會弄髒手有什麼意義」；引來紙盒派支持「喜歡紙盒 打開來賣相好看很多」。
未料，留言區反而更多網友讚賞麥當勞此舉，認為「比較喜歡紙包耶 不會弄髒手」、「吃漢堡紙包比紙盒便利」，還有人盛讚是「史詩級的改變」、甚至以近年最棒「德政」來形容。
對此，《NOWnews今日新聞》求證業者，官方回應證實：「台灣麥當勞持續為環境永續而努力，為減少一次性廢棄物，台北新生餐廳與蘆洲長榮餐廳自10月2日起，成為環境守護概念店，測試大麥克與麥香魚由紙盒改為無塑膠淋膜包裝紙，麥克雞塊與蘋果派則由紙盒轉換為紙袋包裝；感謝消費者支持並歡迎回饋，讓我們有機會做得更好，希望透過與時俱進的用餐體驗，一起減廢，共同為環保盡一份心力」。
據了解，麥當勞此一改革先由台北新生餐廳與蘆洲長榮餐廳兩家限定門市試行，不只大麥克，連麥香魚、麥克雞塊、蘋果派包裝全都變了。簡直超前呼應網友建議的「麥香魚比較需要紙包吧」、「希望麥香魚也一起換成紙包」願望。
事實上，過去麥當勞也曾推動多項調整，像是去年大動作改革「牛肉、麵包、生菜製程三大升級」；今年初改版麥克雞塊換成「天然澱粉」，形狀不變、熱量變低。每逢改變總引起廣大消費者熱論，當然也招致批評與罵聲。不過，這次麥當勞為環保所做的嘗試，倒是收穫較多好評。鄰近兩間限定門市的民眾，不妨有機會嘗試看看，改革包裝後的餐點，食用體驗是否更理想。
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未料，留言區反而更多網友讚賞麥當勞此舉，認為「比較喜歡紙包耶 不會弄髒手」、「吃漢堡紙包比紙盒便利」，還有人盛讚是「史詩級的改變」、甚至以近年最棒「德政」來形容。
對此，《NOWnews今日新聞》求證業者，官方回應證實：「台灣麥當勞持續為環境永續而努力，為減少一次性廢棄物，台北新生餐廳與蘆洲長榮餐廳自10月2日起，成為環境守護概念店，測試大麥克與麥香魚由紙盒改為無塑膠淋膜包裝紙，麥克雞塊與蘋果派則由紙盒轉換為紙袋包裝；感謝消費者支持並歡迎回饋，讓我們有機會做得更好，希望透過與時俱進的用餐體驗，一起減廢，共同為環保盡一份心力」。
據了解，麥當勞此一改革先由台北新生餐廳與蘆洲長榮餐廳兩家限定門市試行，不只大麥克，連麥香魚、麥克雞塊、蘋果派包裝全都變了。簡直超前呼應網友建議的「麥香魚比較需要紙包吧」、「希望麥香魚也一起換成紙包」願望。
事實上，過去麥當勞也曾推動多項調整，像是去年大動作改革「牛肉、麵包、生菜製程三大升級」；今年初改版麥克雞塊換成「天然澱粉」，形狀不變、熱量變低。每逢改變總引起廣大消費者熱論，當然也招致批評與罵聲。不過，這次麥當勞為環保所做的嘗試，倒是收穫較多好評。鄰近兩間限定門市的民眾，不妨有機會嘗試看看，改革包裝後的餐點，食用體驗是否更理想。