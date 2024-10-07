2024年世界棒球12強賽即將在11月點燃戰火，中華隊28人名單今（7）日正式公布，此外，為讓選手為12強賽事提前熱身，中華隊與捷克國家隊，將在11月2、3日下午5點，在臺北大巨蛋舉辦2場自辦熱身賽，透過實戰讓教練及選手們提早適應比賽節奏。售票部分，台灣捷克國際交流賽將在10月11日中午12點在ibon售票系統全面開賣，最低價的外野B1區僅要400元，熱情邀請球迷朋友踴躍進場支持一緒中華隊的英雄風采。
捷克推經典賽班底 完賽後再戰日本
中華職棒今年特別邀請捷克國家隊來台與中華隊舉行熱身賽，不僅能讓中華隊累積實戰經驗，為12強賽提前熱身，兩國的棒球切磋交流還能加深台捷友好關係，捷克隊完成在台的熱身賽後，即將前往日本名古屋巨蛋與日本國家隊進行賽事交流。
捷克隊陣容以2023年經典賽參賽陣容為班底，由Pavel Chadim 總教練領軍率領包括曾對中國投4局無安打無失分的 Daniel Padysak，敲出隊史經典賽首轟的強打者 Matej Mensik 以及曾三振掉大谷翔平的 Ondrej Satoria 等選手來台獻技，國際交流賽事機會難得且舉辦不易，聯盟期待球迷們屆時能通躍進場共襄盛舉，一同為世界12強中華隊加油，並給予捷克隊支持與鼓勵，達成雙方交流的完美合作。
交流賽11日開售 外野最低價400元
台灣捷克國際交流賽門票將於11日中午12點，在ibon售票系統全面開賣，區域開放內野B1至2樓層及外野 B1 樓層、B1內野熱區1380元、站立應援熱區1180元、商務區880元，經濟區680元；內野上層Ｌ2內野同樂區780元、一般區580元；外野B1全區400元，跨國交流賽預計在11月2-3日下午5點在臺北大巨蛋舉行。
此次，中華職棒也首度與總統府商品聯名推出 Team Taiwan 應援毛巾，將送給內野熱區所有購票進場的球迷朋友、 總統府秘書長潘孟安也親自蒞臨揭開雙方聯名的應援毛巾，希望12強比賽時球迷朋友都能一起進場抵台灣!
世界棒球12強賽將於11月中旬舉行，中華隊預賽則在13至18日進行，分別交手韓國、多明尼加、日本、澳洲、古巴，預賽取各組前2名晉級在日本東京巨蛋舉行的超級循環賽、複賽戰績排名前2名的球隊則晉級冠軍戰、中華隊預計在10月底在臺北大巨蛋展開集訓，透過訓練及熱身賽增強經驗、強化自我，期許用最佳狀態和精神迎戰世界12強。
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中華職棒今年特別邀請捷克國家隊來台與中華隊舉行熱身賽，不僅能讓中華隊累積實戰經驗，為12強賽提前熱身，兩國的棒球切磋交流還能加深台捷友好關係，捷克隊完成在台的熱身賽後，即將前往日本名古屋巨蛋與日本國家隊進行賽事交流。
捷克隊陣容以2023年經典賽參賽陣容為班底，由Pavel Chadim 總教練領軍率領包括曾對中國投4局無安打無失分的 Daniel Padysak，敲出隊史經典賽首轟的強打者 Matej Mensik 以及曾三振掉大谷翔平的 Ondrej Satoria 等選手來台獻技，國際交流賽事機會難得且舉辦不易，聯盟期待球迷們屆時能通躍進場共襄盛舉，一同為世界12強中華隊加油，並給予捷克隊支持與鼓勵，達成雙方交流的完美合作。
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世界棒球12強賽將於11月中旬舉行，中華隊預賽則在13至18日進行，分別交手韓國、多明尼加、日本、澳洲、古巴，預賽取各組前2名晉級在日本東京巨蛋舉行的超級循環賽、複賽戰績排名前2名的球隊則晉級冠軍戰、中華隊預計在10月底在臺北大巨蛋展開集訓，透過訓練及熱身賽增強經驗、強化自我，期許用最佳狀態和精神迎戰世界12強。