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▲食藥署違法販售安眠藥網站。（圖／食藥署提供）

有不少民眾為失眠問題所苦，服用安眠藥幫助入睡，但食藥署今（7）日表示，經網路巡查及民眾投訴發現，網路及社群媒體非法販售管制藥品安眠藥，像是使蒂諾斯都是假的，呼籲民眾切勿購買來路不明的產品。此外，使蒂諾斯屬於第四級管制藥品及第四級毒品，若不是科學及醫療用途，被列為毒品，購買的人等於買毒，將觸犯毒品危害防治條例依法偵辦。食藥署表示，不法人士利用網路及社群媒體如Line等，假借原廠或各大藥局名義非法販售地四級管制藥品（毒品）情事猖獗，涉嫌以境外網站販售毒品及詐騙消費者現金購買來路不明產品，非法網站上宣傳的內容甚至與原廠一模一樣，相關資訊已移送刑事局偵辦。食藥署表示，發現此狀況主要是透過巡查，有接獲民眾檢舉，使蒂諾斯Stilnox（成分為Zolpidem）屬於地四級管制藥品及第四級毒品，管制藥品限供醫藥及科學上使用，如果來源不明或非法使用，即涉及「毒品危害防制條例」所稱的毒品，且管制藥品屬於醫師處方用藥，若民眾因為疾病所需，須經過醫師診療後方能憑處方調劑供應。食藥署提醒，民眾若有失眠問題應尋求醫師診治，積極找出病因，依照醫師指示正確服藥，輔以心理或支持性治療，有疑問時應向醫師或藥師尋求專業諮詢，才能擺脫失眠的困擾。非法通路販售的產品成分不明，民眾切勿受騙購買，以維持自身健康安全。此外，也可以透過食藥署「食藥膨風廣告專區」查詢相關違規網頁資訊，維護自身健康及消費權益。賽諾菲藥廠也在今日發出聲明表示，使蒂諾斯在台灣許可證持有者為台灣安斯泰來製藥股份有限公司，賽諾菲股份有限公司在台灣並未從事任何該藥品經銷販售業務。另恪守藥事法與相關法令，所有產品僅透過合法管道進行銷售，絕不會透過網路及社群媒體通路販售任何藥品。同時呼籲民眾與病患提高警覺，切勿自行購買管制藥品。