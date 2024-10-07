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蔡其昌呼籲勿責備選手！中職在今（7）日舉辦世界棒球12強成軍記者會，公布中華隊的28人名單，其中包含3名旅外選手、25名中職選手，富邦悍將遊擊重砲「國防部長」張育成則因傷辭退。富邦球團日前發出新聞稿，表示張育成因為手指出現關節擠壓挫傷，且復原進度落後，因此婉拒本次12強中華隊的邀請，期望有機會入選2025WBC資格賽中華隊，再次為國效力。提到本次中華隊徵召選手的過程，蔡其昌表示：「」並接著說道：「比賽不是只有這一場，我也叫育成要好好休養，趁這段時間休息，備戰2月資格賽。」對於中華隊名單大換血，蔡其昌則樂觀看待，表示：「或許我們會產生更多新的好手，就像張育成打之前，大家也不知道他會這麼厲害，畢竟棒球是圓的，搞不好這次又出現一個厲害的球員。」並且，最後笑著說道：「