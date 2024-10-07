蔡其昌呼籲勿責備選手！中職在今（7）日舉辦世界棒球12強成軍記者會，公布中華隊的28人名單，其中包含3名旅外選手、25名中職選手，富邦悍將遊擊重砲「國防部長」張育成則因傷辭退。中職會長蔡其昌也有出席本場記者會，在會後接受訪問時，呼籲球迷不需要去責怪因傷退賽的球員們，直言「棒球是圓的」，相信中華隊能有比預期更好的表現，並突然笑著說道：「就像你們也沒想過柏豪昨天會投這麼久吧？」
叫張育成好好休息 備戰2月資格賽
富邦球團日前發出新聞稿，表示張育成因為手指出現關節擠壓挫傷，且復原進度落後，因此婉拒本次12強中華隊的邀請，期望有機會入選2025WBC資格賽中華隊，再次為國效力。
提到本次中華隊徵召選手的過程，蔡其昌表示：「我想對於每位選手說，這是他們的榮耀，也是他們的前途，也不用去責怪球員，我想他們只要是健康，他們都很有意願，但是健康最重要。」並接著說道：「比賽不是只有這一場，我也叫育成要好好休養，趁這段時間休息，備戰2月資格賽。」
對於中華隊名單大換血，蔡其昌則樂觀看待，表示：「或許我們會產生更多新的好手，就像張育成打之前，大家也不知道他會這麼厲害，畢竟棒球是圓的，搞不好這次又出現一個厲害的球員。」並且，最後笑著說道：「比賽總是充滿著很多難以想像的事情，就像大谷翔平一樣，還有昨天的柏豪，你們也沒想過他會投這麼久吧？」
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富邦球團日前發出新聞稿，表示張育成因為手指出現關節擠壓挫傷，且復原進度落後，因此婉拒本次12強中華隊的邀請，期望有機會入選2025WBC資格賽中華隊，再次為國效力。
提到本次中華隊徵召選手的過程，蔡其昌表示：「我想對於每位選手說，這是他們的榮耀，也是他們的前途，也不用去責怪球員，我想他們只要是健康，他們都很有意願，但是健康最重要。」並接著說道：「比賽不是只有這一場，我也叫育成要好好休養，趁這段時間休息，備戰2月資格賽。」
對於中華隊名單大換血，蔡其昌則樂觀看待，表示：「或許我們會產生更多新的好手，就像張育成打之前，大家也不知道他會這麼厲害，畢竟棒球是圓的，搞不好這次又出現一個厲害的球員。」並且，最後笑著說道：「比賽總是充滿著很多難以想像的事情，就像大谷翔平一樣，還有昨天的柏豪，你們也沒想過他會投這麼久吧？」