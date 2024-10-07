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▲富邦悍將一壘手王念好，在3局下敲出個人生涯首轟，幫助富邦追回1分。（圖／富邦悍將提供）

統一7-ELEVEn獅今（7）日作客富邦悍將，比賽受雨勢影響，延後一小時左右才正式開打。不過開打後，持續有陣雨落下，獅隊在首局靠著安打猛攻，以及林安可的兩分砲，攻下4分領先，後續雙方互有來往，但統一仍保有領先。比賽開局，來到2局上，羅戈因為雨勢影響，單局投出4次四壞球保送，讓統一再攻下1分，但富邦打線在2局，也靠著豊暐的適時安打，敲回1分，雙方維持4分差。比賽中途一度放晴，但到了5局下，新莊球場上空又開始降下大雨。統一選擇讓勝騎士續投，雖然在