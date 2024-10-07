統一7-ELEVEn獅今（7）日作客富邦悍將，比賽受雨勢影響，延後一小時左右才正式開打。不過開打後，持續有陣雨落下，獅隊在首局靠著安打猛攻，以及林安可的兩分砲，攻下4分領先，後續雙方互有來往，但統一仍保有領先。比賽在5局下打完後，由於場地過於泥濘，雙方達成協議後裁定比賽結束，統一以6：3擊敗富邦，但由於中信兄弟同日以4：3擊敗台鋼雄鷹，因此確定搶下全年度勝率王位，統一將需要從季後挑戰賽打起。
開賽雨勢不斷 獅隊趁勢猛攻
比賽開局，獅隊前3棒都敲出安打，立刻攻下2分，且輪到第四棒林安可打擊，結果在和洋投羅戈纏鬥到滿球數後，敲出帶有2分打點的全壘打，統一4：0領先富邦。
來到2局上，羅戈因為雨勢影響，單局投出4次四壞球保送，讓統一再攻下1分，但富邦打線在2局，也靠著豊暐的適時安打，敲回1分，雙方維持4分差。
王念好敲生涯首轟 勝騎士驚險守勝
雖然王念好在3局下敲出個人生涯首轟，幫助富邦追回1分，但比賽4局上，潘傑楷在一、三壘有人狀況下，敲出高飛犧牲打，為球隊攻下保險分，4局結束，統一仍以6：2領先富邦。
比賽中途一度放晴，但到了5局下，新莊球場上空又開始降下大雨。統一選擇讓勝騎士續投，雖然在一、三壘有人狀況下，被王正棠敲出帶有1分打點安打，但最終三振掉董子恩，完成5局投球任務，最後幫助統一以6：3守住勝利。
勝騎士本場主投5局，被敲7支安打，失掉3分，僅有2分自責失分，並投出3次四壞球保送，靠著5局裁定，拿下個人本季第14勝，目前獨居全聯盟勝投王。
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比賽開局，獅隊前3棒都敲出安打，立刻攻下2分，且輪到第四棒林安可打擊，結果在和洋投羅戈纏鬥到滿球數後，敲出帶有2分打點的全壘打，統一4：0領先富邦。
來到2局上，羅戈因為雨勢影響，單局投出4次四壞球保送，讓統一再攻下1分，但富邦打線在2局，也靠著豊暐的適時安打，敲回1分，雙方維持4分差。
王念好敲生涯首轟 勝騎士驚險守勝
雖然王念好在3局下敲出個人生涯首轟，幫助富邦追回1分，但比賽4局上，潘傑楷在一、三壘有人狀況下，敲出高飛犧牲打，為球隊攻下保險分，4局結束，統一仍以6：2領先富邦。
比賽中途一度放晴，但到了5局下，新莊球場上空又開始降下大雨。統一選擇讓勝騎士續投，雖然在一、三壘有人狀況下，被王正棠敲出帶有1分打點安打，但最終三振掉董子恩，完成5局投球任務，最後幫助統一以6：3守住勝利。
勝騎士本場主投5局，被敲7支安打，失掉3分，僅有2分自責失分，並投出3次四壞球保送，靠著5局裁定，拿下個人本季第14勝，目前獨居全聯盟勝投王。