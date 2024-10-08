2024MLB季後賽分區系列賽今（8）日賽事，美國聯盟今天有2場賽事，上午4時美國聯盟則是由底特律老虎出戰克里夫蘭守護者，目前老虎以1:0領先戰局，紐約洋基隊出戰堪薩斯皇家，洋基隊也以1勝領先，洋基隊「法官」Aaron Judge預計先發出賽，《NOWnews今日新聞》統整大聯盟季後賽賽程與轉播等資訊讓讀者參考。
洋基隊力拚聽牌 守護者不能再輸
MLB季後賽外卡告一段落，美聯由老虎隊、皇家隊晉級，國聯由大都會、教士隊順利挺進分區系列賽，分區系列賽分為5戰3勝制，前兩戰主要在勝率較高球隊主場舉行，因此道奇隊、洋基隊等都有主場優勢。
洋基隊此役推出Carlos Rodón先發，他生涯待過白襪、舊金山巨人還有去年轉戰洋基，本季16勝9敗，防禦率3.96。
MLB季後賽賽程：
10/8
4:08 底特律老虎 出戰 克里夫蘭守護者
8:38 紐約洋基 出戰 堪薩斯皇家 （法官先發）
MLB季後賽完整賽程：
外卡賽系列：
10月2日至4日 - 三戰兩勝制。
分區賽系列：
10月6日至12日 - 五戰三勝制。
聯盟冠軍系列賽：
10月13日至22日 -七戰四勝制。
世界大賽：
從10月25日至11月2日 - 七戰四勝制。
季後賽賽程表
MLB季後賽轉播與直播資訊：
電視頻道：緯來體育台、DAZN、華視、東森電視台、中華電信MOD愛爾達體育台。
線上平台：愛爾達電視、Hami Video、MLBTV、DAZN。
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世界大賽：
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