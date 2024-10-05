2024MLB美國職棒大聯盟季後賽分區系列賽即將在6日開打，美國聯盟由紐約洋基出戰堪薩斯皇家，底特律老虎出戰克里夫蘭守護者，國家聯盟則是由落杉磯道奇隊出戰聖地牙哥教士隊，費城費城人出戰外卡奇蹟大都會隊。日本球星大谷翔平、山本由伸將於上午8時38分先發出賽。《NOWnews今日新聞》統整大聯盟季後賽賽程與轉播等資訊給讀者。
美東王者洋基好整以暇 道奇隊國聯西區奪冠
MLB季後賽外卡告一段落，美聯由老虎隊、皇家隊晉級，國聯由大都會、教士隊順利挺進分區系列賽，分區系列賽分為5戰3勝制，前兩戰主要在勝率較高球隊主場舉行，因此道奇隊、洋基隊等都有主場優勢。
10/6MLB季後賽賽程：
1:08 克里夫蘭守護者 出戰 底特律老虎
4:08 費城費城人 出戰 紐約大都會（千賀滉大先發）
6:38 紐約洋基 出戰 堪薩斯皇家
8:38 洛杉磯道奇 出戰 聖地牙哥教士 （大谷翔平、山本由伸先發）
MLB季後賽完整賽程：
外卡賽系列：
10月2日至4日 - 三戰兩勝制。
分區賽系列：
10月6日至12日 - 五戰三勝制。
聯盟冠軍系列賽：
10月13日至22日 -七戰四勝制。
世界大賽：
從10月25日至11月2日 - 七戰四勝制。
季後賽賽程表
MLB季後賽轉播與直播資訊：
電視頻道：緯來體育台、DAZN、華視、東森電視台、中華電信MOD愛爾達體育台。
線上平台：愛爾達電視、Hami Video、MLBTV。
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4:08 費城費城人 出戰 紐約大都會（千賀滉大先發）
6:38 紐約洋基 出戰 堪薩斯皇家
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分區賽系列：
10月6日至12日 - 五戰三勝制。
聯盟冠軍系列賽：
10月13日至22日 -七戰四勝制。
世界大賽：
從10月25日至11月2日 - 七戰四勝制。
季後賽賽程表
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電視頻道：緯來體育台、DAZN、華視、東森電視台、中華電信MOD愛爾達體育台。
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