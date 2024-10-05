2024MLB美國職棒大聯盟季後賽分區系列賽即將在6日開打，美國聯盟由紐約洋基出戰堪薩斯皇家，底特律老虎出戰克里夫蘭守護者，國家聯盟則是由落杉磯道奇隊出戰聖地牙哥教士隊，費城費城人出戰外卡奇蹟大都會隊。日本球星大谷翔平、山本由伸將於上午8時38分先發出賽。《NOWnews今日新聞》統整大聯盟季後賽賽程與轉播等資訊給讀者。

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美東王者洋基好整以暇　道奇隊國聯西區奪冠

MLB季後賽外卡告一段落，美聯由老虎隊、皇家隊晉級，國聯由大都會、教士隊順利挺進分區系列賽，分區系列賽分為5戰3勝制，前兩戰主要在勝率較高球隊主場舉行，因此道奇隊、洋基隊等都有主場優勢。

10/6MLB季後賽賽程：

1:08 克里夫蘭守護者 出戰 底特律老虎

4:08 費城費城人 出戰 紐約大都會（千賀滉大先發）

6:38 紐約洋基 出戰 堪薩斯皇家

8:38 洛杉磯道奇 出戰 聖地牙哥教士 （大谷翔平、山本由伸先發）  



MLB季後賽完整賽程：

外卡賽系列：
10月2日至4日 - 三戰兩勝制。

分區賽系列：
10月6日至12日 - 五戰三勝制。

聯盟冠軍系列賽：
10月13日至22日 -七戰四勝制。

世界大賽：
從10月25日至11月2日 - 七戰四勝制。

季後賽賽程表

MLB季後賽轉播與直播資訊：

電視頻道：緯來體育台、DAZN、華視、東森電視台、中華電信MOD愛爾達體育台。

線上平台：愛爾達電視、Hami Video、MLBTV


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▲美國職棒大聯盟季後賽完整對戰表，道奇隊首戰教士隊。（圖／NOWnews社群中心製）
▲美國職棒大聯盟季後賽完整對戰表，道奇隊首戰教士隊。（圖／NOWnews社群中心製）
▲道奇日籍球星大谷翔平將迎來自己大聯盟生涯的第一場季後賽系列賽，今天在接受媒體訪問時，他看起來相當輕鬆自在，還展現自己的英聽能力，在翻譯Will Ireton在幫他翻譯問題前，就搶先用英文給出答案。（圖／美聯社／達志影像）
▲道奇日籍球星大谷翔平將迎來自己大聯盟生涯的第一場季後賽系列賽，今天在接受媒體訪問時，他看起來相當輕鬆自在，還展現自己的英聽能力，在翻譯Will Ireton在幫他翻譯問題前，就搶先用英文給出答案。（圖／美聯社／達志影像）
▲紐約洋基本季奪下美聯東區寶座，球隊在季後賽等待外卡戰結束前進行訓練，有媒體捕捉到球星「法官」Aaron Judge站上投手丘投球的影片，一時間掀起網友熱議。（圖／美聯社／達志影像）
▲紐約洋基本季奪下美聯東區寶座，球隊在季後賽等待外卡戰結束前進行訓練，有媒體捕捉到球星「法官」Aaron Judge站上投手丘投球的影片，一時間掀起網友熱議。（圖／美聯社／達志影像）
▲底特律老虎隊總教練A.J. Hinch率隊2連勝擊敗太空人，完成對老東家的甜蜜復仇，帶領球隊11年來首次晉級季後賽分區系列賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲底特律老虎隊總教練A.J. Hinch率隊2連勝擊敗太空人，完成對老東家的甜蜜復仇，帶領球隊11年來首次晉級季後賽分區系列賽。（圖／美聯社／達志影像）

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