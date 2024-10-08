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▲大谷翔平入圍漢克阿倫獎，本季出色表現，讓他獲得肯定。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平有機會連續2年獲獎！MLB美國職棒大聯盟今（8）日公布象徵最佳打者的漢克阿倫獎最終入圍名單，漢克阿倫獎自1999年設立，以傳奇名將漢克阿倫（Hank Aaron）為名，除了表揚當年度兩聯盟的最佳打者外，選拔方式也是由大聯盟官網記者票選，有別於美國棒球記者協會票選，將挑選兩聯盟各10名球員，最終結果除了球迷投票外，也將會有名人堂球員所組成的小組進行評分。除了大谷翔平之外，洋基隊「法官」Aaron Judge也入選最後名單，他本季58轟、144分打點，也是美聯雙冠王。大谷翔平今年專心擔任打者，單季54轟130分打點，加上打擊率也是國聯第二，差一點就可以拿下三冠王頭銜，密瓦基釀酒人William Contreras、辛辛那提紅人Elly De La Cruz、洛杉磯道奇Freddie Freeman、費城費城人Bryce Harper、紐約大都會Francisco Lindor、亞利桑那響尾蛇Ketel Marte、聖地牙哥教士Jackson Merrill、亞特蘭大勇士Marcell Ozuna、費城費城人Kyle Schwarber。波士頓紅襪Jarren Duran、多倫多藍鳥Vladimir Guerrero Jr.、巴爾的摩金鶯Gunnar Henderson、Anthony Santander、克里夫蘭守護者José Ramírez、休士頓太空人Yordan Alvarez、奧克蘭運動家Brent Rooker、紐約洋基Aaron Judge、Juan Soto以及堪薩斯皇家Bobby Witt Jr.。