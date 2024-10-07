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（08:58更新）大谷翔平被三振！MLB美國職棒洛杉磯道奇隊今（7）日在國聯分區系列賽第二場迎戰聖地牙哥教士隊，大谷此場比賽擔任先發指定打擊，首打席先是遇到2顆變化球，分別是卡特球跟曲球，但大谷都沒有出手，被判壞球。但這也開啟兩人對決的關鍵，接下來第三球達比修有投出134公里的內角滑球，讓大谷看著好球進來，下一球直球152公里尾勁狂竄，讓大谷揮棒落空。根據大聯盟官方統計，達比修有超過7種變化球，總共約有9種球路，但對於大谷翔平這樣的選手，達比修有必須要以全力搶攻。