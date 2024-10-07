（08:58更新）大谷翔平被三振！MLB美國職棒洛杉磯道奇隊今（7）日在國聯分區系列賽第二場迎戰聖地牙哥教士隊，日籍二刀流好手大谷翔平擔任一棒指定打擊，面對教士隊投手達比修有，結果兩人對決，首打席大谷完全沒有辦法招架，慘被「前輩」達比修有變化球連發，以5球三振大谷翔平，第二打席，大谷敲出一壘滾地球出局，教士隊目前以3:1領先。而道奇隊Mookie Betts在1局下敲出深遠全壘打球，硬是被Jurickson Profar美技沒收。
大谷翔平對決學長 達比修有技高一籌
大谷此場比賽擔任先發指定打擊，首打席先是遇到2顆變化球，分別是卡特球跟曲球，但大谷都沒有出手，被判壞球。
但這也開啟兩人對決的關鍵，接下來第三球達比修有投出134公里的內角滑球，讓大谷看著好球進來，下一球直球152公里尾勁狂竄，讓大谷揮棒落空。
最後達比修有用外角差球90英里指叉球，讓大谷追打，慘被學長三振出局，這是兩人第一次在季後賽對決，大谷翔平目前落後。
根據大聯盟官方統計，達比修有超過7種變化球，總共約有9種球路，但對於大谷翔平這樣的選手，達比修有必須要以全力搶攻。
不過Mookie Betts1局下敲出左外野深遠飛球，差點變成全壘打，還好被Jurickson Profar沒收，教士隊首局由Fernando Tatís Jr.開轟領先，2局上又靠David Peralta轟出2分砲，變成3:0領先道奇。
大谷3局下又遇到達比修有，結果兩人纏鬥，這次達比修有用了4球解決他，其中有3顆指叉球，並且還有135公里的滑球，讓大谷敲出一壘滾地球出局。
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大谷此場比賽擔任先發指定打擊，首打席先是遇到2顆變化球，分別是卡特球跟曲球，但大谷都沒有出手，被判壞球。
但這也開啟兩人對決的關鍵，接下來第三球達比修有投出134公里的內角滑球，讓大谷看著好球進來，下一球直球152公里尾勁狂竄，讓大谷揮棒落空。
最後達比修有用外角差球90英里指叉球，讓大谷追打，慘被學長三振出局，這是兩人第一次在季後賽對決，大谷翔平目前落後。
根據大聯盟官方統計，達比修有超過7種變化球，總共約有9種球路，但對於大谷翔平這樣的選手，達比修有必須要以全力搶攻。
不過Mookie Betts1局下敲出左外野深遠飛球，差點變成全壘打，還好被Jurickson Profar沒收，教士隊首局由Fernando Tatís Jr.開轟領先，2局上又靠David Peralta轟出2分砲，變成3:0領先道奇。
大谷3局下又遇到達比修有，結果兩人纏鬥，這次達比修有用了4球解決他，其中有3顆指叉球，並且還有135公里的滑球，讓大谷敲出一壘滾地球出局。