2024MLB季後賽分區系列賽今（7）日賽事，美國聯盟今天輪空，上午4時國家聯盟則是由費城費城人出戰紐約大都會隊，目前大都會以1:0領先戰局，落杉磯道奇隊出戰聖地牙哥教士隊，道奇隊也以1勝領先，然而首戰日本球星大谷翔平表現優異，還轟出3分砲追平比數，最終道奇以7:5逆轉勝，今天將於上午8時03分再次先發出賽。《NOWnews今日新聞》統整大聯盟季後賽賽程與轉播等資訊讓讀者參考。
道奇隊再度出擊 大谷翔平成關鍵
MLB季後賽外卡告一段落，美聯由老虎隊、皇家隊晉級，國聯由大都會、教士隊順利挺進分區系列賽，分區系列賽分為5戰3勝制，前兩戰主要在勝率較高球隊主場舉行，因此道奇隊、洋基隊等都有主場優勢。
道奇隊首戰推出山本由伸先發，不過他主投3局被打5安打狂失5分，好在打線幫忙沒有吞敗，此外，大谷翔平單場5打數2安打還有3打點，其中2局下轟出的3分砲最為關鍵。
MLB季後賽賽程：
10/7
4:08 費城費城人 出戰 紐約大都會
8:03 洛杉磯道奇 出戰 聖地牙哥教士 （大谷翔平先發）
MLB季後賽完整賽程：
外卡賽系列：
10月2日至4日 - 三戰兩勝制。
分區賽系列：
10月6日至12日 - 五戰三勝制。
聯盟冠軍系列賽：
10月13日至22日 -七戰四勝制。
世界大賽：
從10月25日至11月2日 - 七戰四勝制。
季後賽賽程表
MLB季後賽轉播與直播資訊：
電視頻道：緯來體育台、DAZN、華視、東森電視台、中華電信MOD愛爾達體育台。
線上平台：愛爾達電視、Hami Video、MLBTV、DAZN。
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道奇隊首戰推出山本由伸先發，不過他主投3局被打5安打狂失5分，好在打線幫忙沒有吞敗，此外，大谷翔平單場5打數2安打還有3打點，其中2局下轟出的3分砲最為關鍵。
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分區賽系列：
10月6日至12日 - 五戰三勝制。
聯盟冠軍系列賽：
10月13日至22日 -七戰四勝制。
世界大賽：
從10月25日至11月2日 - 七戰四勝制。
季後賽賽程表
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