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▲教士先發Michael King將擔任國聯分區系列賽G3先發，他說在大谷翔平上場打擊前保持壘包上無人，將會是關鍵。（圖／美聯社／達志影像）

聖地牙哥教士隊在G2成功壓制洛杉磯道奇隊主砲大谷翔平，順利以10：2在客場拿下關鍵一勝。今（8）日在MLB國聯分區系列賽G3的賽前記者會上，教士先發Michael King稱在大谷翔平上來打擊前「保持壘上沒人」是比賽關鍵，也說自己會和達比修有請教，看如何才能有效壓制道奇隊的「核彈頭」。達比修有昨天7局僅失1分，而且3度對決大谷翔平都抓到了出局數，幫助教士拿下重要一勝。King對昨天達比修有率隊奪勝給予高度評價，稱自己將永遠對這位日籍強投抱有敬意。King本賽季加盟教士隊，在31場比賽中拿下13勝，自責分率為 2.95，躋身王牌投手行列。他在對上亞特蘭大勇士隊的外卡賽中表現出色，投出7局無分、12次三振的表現King預計將在9日的第3戰中掛帥主投，他過去和大谷翔平對決14次，讓後者敲出6支安打，打擊率為4成29，其中包括3發全壘打，也吞下過3次三振。大谷對King打得頗有心得，他下一戰能否維持對戰優勢，將是系列賽關鍵。King對達比修有能夠壓制本賽季敲出54支全壘打和130分的大谷翔平感到印象深刻，他說：「大谷是道奇隊的驅動引擎。如果能夠壓制他..... 我認為當大谷踏上打擊區時，我們能否保持壘上沒有任何跑者，將會是非常重要的事。」「他是大谷翔平。我知道他有能力將我向他投出的任何球打出去。所以我需要在他上來時將傷害降到最低。我肯定會請教達比修，問他對大谷擬定的投球策略以及在比賽中和他對決的情況。」另外，King認為在季後賽保持冷靜非常重要，昨天在比賽中道奇和教士球員在比賽中有一些口角，球迷也被染上激情、丟東西到場內，但達比修不受影響，依然完成了自己的工作。「如果我們輸掉那場比賽，我們系列賽將會來到0：2落後，這將會非常不利。所幸他（達比修有）很冷靜，投出宰制力。」