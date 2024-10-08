MLB美國職棒季後賽國聯分區系列賽，洛杉磯道奇將於明（9）日前往客場踢館聖地牙哥教士，目前雙方前2戰下來各拿下1勝，因此誰能夠搶下G3，變得格外重要，G3贏球的那方將在本系列賽率先聽牌。而道奇明日將派出昔日少主Walker Buehler擔綱先發，教士則推派Michael King迎戰，Buehler稍早談到自己現在的狀態時則表示，「感覺有越來越好。」
道奇G3推派Buehler先發 受訪談贏球關鍵
根據日媒報導，Walker Buehler稍早接受媒體訪問，談到自己將擔綱道奇系列賽G3先發重任，他表示：「季後賽上的每場比賽都非常重要，而從過去的這2場比賽結果來看，我認為哪支球隊能夠率先抓住領先態勢，並保持住這樣的氣勢，對結果的影響將比上一場更大。」
Walker Buehler本季從個人生涯第2次的手肘韌帶置換手術（Tommy John Surgery，俗稱TJ手術）回歸，但例行賽表現不太理想，整季共替道奇隊出賽16場，僅繳出戰績1勝6敗、防禦率5.38的成績，不過在道奇投手陣容實在是太多傷兵的情況之下，Buehler也將扛下G3先發重任。
Buehler例行賽表現不佳 但感覺自身狀態越來越好
不過好消息是，Buehler生涯在季後賽上的表現不錯，他從2018年到2022年期間幫助道奇取得了3勝3負的成績，稍早他也談到現在自身的狀態，「在過去的6週裡，我覺得我離真實的自己越來越近了，感覺狀態有越來越好，這點給了我信心。」
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根據日媒報導，Walker Buehler稍早接受媒體訪問，談到自己將擔綱道奇系列賽G3先發重任，他表示：「季後賽上的每場比賽都非常重要，而從過去的這2場比賽結果來看，我認為哪支球隊能夠率先抓住領先態勢，並保持住這樣的氣勢，對結果的影響將比上一場更大。」
Walker Buehler本季從個人生涯第2次的手肘韌帶置換手術（Tommy John Surgery，俗稱TJ手術）回歸，但例行賽表現不太理想，整季共替道奇隊出賽16場，僅繳出戰績1勝6敗、防禦率5.38的成績，不過在道奇投手陣容實在是太多傷兵的情況之下，Buehler也將扛下G3先發重任。
Buehler例行賽表現不佳 但感覺自身狀態越來越好
不過好消息是，Buehler生涯在季後賽上的表現不錯，他從2018年到2022年期間幫助道奇取得了3勝3負的成績，稍早他也談到現在自身的狀態，「在過去的6週裡，我覺得我離真實的自己越來越近了，感覺狀態有越來越好，這點給了我信心。」