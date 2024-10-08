大谷翔平經濟效益驚人！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊日籍好手大谷翔平，今年球季創下54轟59盜的歷史紀錄，讓球迷為之瘋狂，然而大谷翔平的相關的贊助、代言等費用，所謂的「大谷經濟學」也為之發酵，日本關西大學名譽教授宮本勝浩推算，大谷翔平在2024年為道奇隊創造的經濟效應約達1168億1181萬日圓，等同於7億6000萬美元左右，相當於244億台幣。
道奇隊推出大谷商品 50轟50盜創紀錄
大谷翔平今年因為手肘傷勢還在休養復健過程，但他也維持「一刀流」的表現，專心擔任打者，單季54轟59盜，不但打破多項紀錄，還真的完成「50轟50盜」的歷史偉業，堪稱是史上最強打者。
長期研究運動經濟的關西大學名譽教授宮本勝浩教授表示：「2024年，大谷選手在道奇隊的經濟效應達到了約1168億1181萬日圓，這是一個前所未有的巨大金額。這樣巨大的經濟效應已經超越了單一運動員的等級。」
大谷等於球迷信賴的標章，宮本表示：「大谷在廣告方面的代言，對企業形象信賴程度很高，球迷比較會因此前往購買，形成一種社會現象，也就是說，大谷選手引發的社會現象，讓整體經濟效益擴大。」
大谷翔平簽下10年7億美元（約202億台幣）的超高合約，創造北美運動史上最大合約加入道奇隊，不但有11家日本企業以及相關贊助商相中大谷翔平的高人氣，他也拿到個人不少代言費用。
根據美國經濟雜誌《富比世》統計，大谷在「副收入」部分，是他本業的2.3倍，以一年年薪2000萬美元來看，大谷周邊贊助收入費用高達6000萬美元（約19億台幣），這也是十分少見，因此這筆道奇的合約可說是穩賺不賠。
不少球迷也在網路留言，「大谷會給大家帶來正面的影響」、「大谷不只給大家經濟效益，他對棒球的準備跟想法也會讓其他選手產生敬意」、「這經濟效果好扯」、「一人狂撈1000億的男人」。
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大谷翔平今年因為手肘傷勢還在休養復健過程，但他也維持「一刀流」的表現，專心擔任打者，單季54轟59盜，不但打破多項紀錄，還真的完成「50轟50盜」的歷史偉業，堪稱是史上最強打者。
長期研究運動經濟的關西大學名譽教授宮本勝浩教授表示：「2024年，大谷選手在道奇隊的經濟效應達到了約1168億1181萬日圓，這是一個前所未有的巨大金額。這樣巨大的經濟效應已經超越了單一運動員的等級。」
大谷等於球迷信賴的標章，宮本表示：「大谷在廣告方面的代言，對企業形象信賴程度很高，球迷比較會因此前往購買，形成一種社會現象，也就是說，大谷選手引發的社會現象，讓整體經濟效益擴大。」
大谷翔平簽下10年7億美元（約202億台幣）的超高合約，創造北美運動史上最大合約加入道奇隊，不但有11家日本企業以及相關贊助商相中大谷翔平的高人氣，他也拿到個人不少代言費用。
根據美國經濟雜誌《富比世》統計，大谷在「副收入」部分，是他本業的2.3倍，以一年年薪2000萬美元來看，大谷周邊贊助收入費用高達6000萬美元（約19億台幣），這也是十分少見，因此這筆道奇的合約可說是穩賺不賠。
不少球迷也在網路留言，「大谷會給大家帶來正面的影響」、「大谷不只給大家經濟效益，他對棒球的準備跟想法也會讓其他選手產生敬意」、「這經濟效果好扯」、「一人狂撈1000億的男人」。