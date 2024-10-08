大谷翔平經濟效益驚人！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊日籍好手大谷翔平，今年球季創下54轟59盜的歷史紀錄，讓球迷為之瘋狂，然而大谷翔平的相關的贊助、代言等費用，所謂的「大谷經濟學」也為之發酵，日本關西大學名譽教授宮本勝浩推算，大谷翔平在2024年為道奇隊創造的經濟效應約達1168億1181萬日圓，等同於7億6000萬美元左右，相當於244億台幣。

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道奇隊推出大谷商品　50轟50盜創紀錄

大谷翔平今年因為手肘傷勢還在休養復健過程，但他也維持「一刀流」的表現，專心擔任打者，單季54轟59盜，不但打破多項紀錄，還真的完成「50轟50盜」的歷史偉業，堪稱是史上最強打者。

長期研究運動經濟的關西大學名譽教授宮本勝浩教授表示：「2024年，大谷選手在道奇隊的經濟效應達到了約1168億1181萬日圓，這是一個前所未有的巨大金額。這樣巨大的經濟效應已經超越了單一運動員的等級。」

大谷等於球迷信賴的標章，宮本表示：「大谷在廣告方面的代言，對企業形象信賴程度很高，球迷比較會因此前往購買，形成一種社會現象，也就是說，大谷選手引發的社會現象，讓整體經濟效益擴大。」

大谷翔平簽下10年7億美元（約202億台幣）的超高合約，創造北美運動史上最大合約加入道奇隊，不但有11家日本企業以及相關贊助商相中大谷翔平的高人氣，他也拿到個人不少代言費用。

根據美國經濟雜誌《富比世》統計，大谷在「副收入」部分，是他本業的2.3倍，以一年年薪2000萬美元來看，大谷周邊贊助收入費用高達6000萬美元（約19億台幣），這也是十分少見，因此這筆道奇的合約可說是穩賺不賠。

不少球迷也在網路留言，「大谷會給大家帶來正面的影響」、「大谷不只給大家經濟效益，他對棒球的準備跟想法也會讓其他選手產生敬意」、「這經濟效果好扯」、「一人狂撈1000億的男人」。

▲2024年美國職棒大聯盟明星賽，洛杉磯道奇日籍二刀流好手大谷翔平今賽前與愛妻田中真美子手牽手走紅毯大道，大谷身穿棕色的西裝，真美子則是身穿白色的無袖連身裙，真美子今天的穿著，被網友稱讚「低調奢華」而日本網友也很快找出這件無袖連身裙的品牌和售價，這件無袖連身裙出自知名品牌「Hugo Boss」，也是大谷代言的品牌，官網上售價為695美元（約2.2萬台幣）。（圖／Abby Jones推特）
▲2024年美國職棒大聯盟明星賽，洛杉磯道奇日籍二刀流好手大谷翔平今賽前與愛妻田中真美子手牽手走紅毯大道，大谷身穿棕色的西裝，真美子則是身穿白色的無袖連身裙，兩人代言商品有模有樣。（圖／Abby Jones推特）
▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，成為「伊藤園Oi Ocha」的全球大使後，僅不到2個月，該商品在日本東北地區銷量就成長了25.5％，代言效應驚人。（圖／翻攝自伊藤園Oi Ocha 官網）
▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，成為「伊藤園Oi Ocha」的全球大使後，僅不到2個月，該商品在日本東北地區銷量就成長了25.5％，代言效應驚人。（圖／翻攝自伊藤園Oi Ocha 官網）

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