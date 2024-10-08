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▲「價值型股票」是指「內在價值低於市價的股票」，預期未來可反映基本面走高。（示意圖／NOWnews資料照片）

▲章定煊指出，投資與炒作不同，而房市賺錢速度也遠慢於股市，所以阿土伯投資房市不炒房。（示意圖／翻攝自Pixabay）

▲章定煊表示，如果不理財，財富會被通膨吃掉，所以每個人都應找出自己擅長的理財工具。（示意圖／NOWnews資料照）

台灣股市名人「阿土伯」李金土縱橫股海數十年，近日驚傳病逝，享耆壽90歲，他最高身價曾高達10億，一名資深股民指出，「他擅長的是股市『價值型股票』投資，但並非炒股，且不炒房！」財經學者章定煊接受《NOWnews》訪問表示，「房市要賺10年的，股市可能1個月就賺到，各種投資都有風險，適合自己的，就與自身人格特質有關。」阿土伯闖蕩股海多年，見證台股高低起伏，不僅是股市名人，還是遊戲大富翁的阿土伯角色原型，他經歷過台股曾跌破4,000點時期，也挺過金融風暴，投資心法是「4不3要、吃8分飽」，4不「不貪、不融資、不放空、不聽謠言」，3要「要做功課、要量力而為、要愛惜生命」，吃8分飽「不求買在最低、賣在最高」。章定煊表示，所謂「價值型股票」投資是股神巴菲特的投資方式之一，指不追求股價不斷成長，尋找「內在價值低於市價的股票」，預期未來可反映基本面而走高，專注於研究企業產生的現金與資產負債表，不理會市場面謠言，根據公司獲利、前景、財務等情況評估，只要發現股價低於應有水準便進場買進。他指出，換句話說，這樣的投資就是不炒短線，台股長年受到政策、消息面等影響過多，如黃仁勳之前到台灣，AI股瘋狂暴漲，事實上，都遠超公司營收，這樣的股票就不會是阿土伯會青睞的投資。章定煊說，當一個人在投資股市時，就能看出其特性，大多人是好大喜功，喜歡短進短出，年輕人大多是這樣急躁，但一個真正穩健投資，大多是如阿土伯一樣都是中長期投資。至於他為何買股不投資房市，其實原因也很簡單，如果對於股市脈動很清晰，同樣中長期投資來說，房市平均可能10年才能翻1倍，但如果是股市，有辦法掌握其走向的人，1個月就能賺到1倍，賺錢速度差太多了。不過也要特別注意一點，我們聊的是「投資」，不是「炒」，當然炒房在以前可以轉讓預售屋時期，常聽到一些暴利，不過，這類型的炒作，對於擅於投資的人來說，基本上應該大多不會想碰。章定煊指出，阿土伯的做法，就是掌握一家公司的營收、股息、成交量、配息等，並充分了解其經營團隊能力，這樣的市場脈絡也不是每個人都能掌握，對於一般人而言，房地產方向反而容易抓，舉例來說，房子買對地點，就算是漏水爛建商，只要別漏的太誇張，過個10年、20年，房價都還是會賺，中間還可以賺租金受益。最後，他提到，理財的基本概念，就是「你不理財、財不理你」，尤其是在現在通膨的時代，台灣人瘋炒股、炒房，主要還是與投資管道太少有關，基本上這1、20年來，萬物皆漲，只有薪資不漲，建議大家還是要尋找出自己可以掌握的穩定理財工具，避免微薄薪資全被通膨吃光光！