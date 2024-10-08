近期商圈沒落話題引發討論，新竹火車站商圈消失中、高雄昔日霸王商圈的新崛江一個店面高掛10個租字。有網友直言，「台北東區差不多了、中壢上次去感覺也很普」，好奇問「哪個商圈不沒落」。貼文引發熱議，一票網友點名台北的西門町商圈沒有沒落，直言「西門町超級無敵多人」。
原PO在PTT八卦版發文，點名高雄新崛江、台北西門町、台北東區、桃園、中壢等5處商圈熱鬧不如往昔，不過，剛看到「有人在一中租不到2坪（租金）5萬元」，認為看起來似乎剩下台中的一中商圈還有熱度。
貼文引發討論，不少人認同台灣商圈正在沒落中，「真的，明明是周五晚，商圈人潮也不多，跟十年前感覺差很多」、「商圈自己不爭氣，同質性太高，怪誰」、「那鬼租金根本賺不到錢，傻子才開店」。
但更多人點名西門町商圈沒有沒落，紛紛留言「西門町國高中生很喜歡去」、「西門超擠的好嗎，別在井裡了」、「西門超多外國觀光客，有沒落嗎？」。
一中商圈今年1至7月吸541萬人次 西門町店面租金回血中
上述討論的兩大熱門商圈中，一中商圈在觀光署統計資料庫中顯示，今年1月至7月遊客數541萬5234人次，去年同期是550萬9269人次，差異不大，僅略微下滑1.7%。不過數據從疫情後、2021年開始調查，沒有疫情前觀光數據可參照。
西門町商圈雖然不在觀光署統計之列，但根據臺北市觀光傳播局統計，西門町近期每月遊客數都超過200萬，累計今年1月至7月，共吸超過1.8億人次。近期有不少餐飲品牌進駐西門町展店，包含刁民酸菜魚、築間麻辣火鍋、門前隱味牛肉麵、詹記麻辣火鍋、王品集團韓式燒肉「金咕韓式原塊烤肉」等都來插旗。
40坪店面月租33.6萬元 西門町全盛時期75折
西門町商圈空置店面快速減少，連帶租金行情也觸底反彈，今年2月西門町成都路近40坪店面以33.6萬元出租，換算單價高達8483元，創下今年西門町租金店王紀錄。目前是由韓系服飾業者承租。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，上述短期租金33.6萬元約是西門町全盛時期的75折，主要觀光人口的組成出現改變，過去購買力最強的陸客仍未回籠的狀況下，西門町租金恐怕還是難以回到過去的盛況。
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貼文引發討論，不少人認同台灣商圈正在沒落中，「真的，明明是周五晚，商圈人潮也不多，跟十年前感覺差很多」、「商圈自己不爭氣，同質性太高，怪誰」、「那鬼租金根本賺不到錢，傻子才開店」。
但更多人點名西門町商圈沒有沒落，紛紛留言「西門町國高中生很喜歡去」、「西門超擠的好嗎，別在井裡了」、「西門超多外國觀光客，有沒落嗎？」。
一中商圈今年1至7月吸541萬人次 西門町店面租金回血中
上述討論的兩大熱門商圈中，一中商圈在觀光署統計資料庫中顯示，今年1月至7月遊客數541萬5234人次，去年同期是550萬9269人次，差異不大，僅略微下滑1.7%。不過數據從疫情後、2021年開始調查，沒有疫情前觀光數據可參照。
西門町商圈雖然不在觀光署統計之列，但根據臺北市觀光傳播局統計，西門町近期每月遊客數都超過200萬，累計今年1月至7月，共吸超過1.8億人次。近期有不少餐飲品牌進駐西門町展店，包含刁民酸菜魚、築間麻辣火鍋、門前隱味牛肉麵、詹記麻辣火鍋、王品集團韓式燒肉「金咕韓式原塊烤肉」等都來插旗。
40坪店面月租33.6萬元 西門町全盛時期75折
西門町商圈空置店面快速減少，連帶租金行情也觸底反彈，今年2月西門町成都路近40坪店面以33.6萬元出租，換算單價高達8483元，創下今年西門町租金店王紀錄。目前是由韓系服飾業者承租。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，上述短期租金33.6萬元約是西門町全盛時期的75折，主要觀光人口的組成出現改變，過去購買力最強的陸客仍未回籠的狀況下，西門町租金恐怕還是難以回到過去的盛況。