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▲消基會在台北、新北、桃園、台中、台南及高雄等地，於傳統市場及電商平台共採購25件黃魚、午魚及鱸魚樣品，進行動物用藥殘留測試，有2件樣品不合格。（圖／官方提供）

▲消基會提醒，消費者在選購時注意魚的外觀與氣味。（示意圖，圖／記者許若茵攝）

魚類豐富的蛋白質與健康脂肪，成為餐桌上的常見食材，對此，中華民國消費者文教基金會（消基會）在台北、新北、桃園、台中、台南及高雄等地，於傳統市場及電商平台共採購25件黃魚、午魚及鱸魚樣品，進行動物用藥殘留及孔雀綠、結晶紫代謝物等測試，有2件樣品不合格，包含愛買（南雅店）的黃花魚，驗出「恩氟喹啉羧酸」（殺菌劑），以及台南市勝利街的午魚樣品，檢出「磺胺甲基噁唑」。針對有問題的商品，愛買回應《NOWnews》表示：「商品已下架，未來也會嚴格把關。」根據消基會近期針對市場上常見的黃魚、午魚及鱸魚進行動物用藥殘留檢測，此次調查的25件樣品中，有23件檢測結果為陰性，未檢出任何動物用藥殘留。但還是有2件樣品被檢出動物用藥殘留，包含來自愛買（南雅店）的黃花魚，檢出不應用於水產的「恩氟喹啉羧酸」（殺菌劑）；另一件來自台南市勝利街的午魚樣品，檢出「磺胺甲基噁唑」及容許量內的「氟滅菌」。消基會指出，在《動物用藥殘留標準》中「恩氟喹啉羧酸」未核准使用於水產品，過去主管機關抽驗的黃魚產品中出現過，中毒症候包括嗜睡、緊張性全身痙攣、呼吸困難、褥瘡及運動失調等。而「磺胺甲基噁唑」為不得檢出，過去主管機關也在雞蛋及午魚中檢出過，若過量使用可能會導致過敏及胃腸不適如噁心、嘔吐等症狀。為了避免購買到含有藥物殘留的魚類，消基會建議消費者在選購時注意魚的外觀與氣味。新鮮的魚類眼睛應該清澈、魚鰓鮮紅，並無明顯異味。若手指按壓魚腹，無黏液流出，代表該魚較為新鮮。同時呼籲政府加強對網路平台上銷售食品的標示管理，確保消費者能獲得完整的產品資訊。此外，對於水產養殖業者，應持續推動正確使用動物用藥的教育，並要求業者遵守相關法規，以維護消費者的食品安全。