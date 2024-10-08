MLB美國職棒美聯分區系列賽G2，紐約洋基今（8）日在主場以2：4不敵堪薩斯皇家，無緣在今日率先搶下聽牌優勢，目前系列賽2戰下來雙方各拿下1勝，後續關鍵G3、G4則將前進皇家隊主場進行。至於洋基隊誰將擔任G3的先發重責大任，稍早答案也正式出爐，條紋軍將派出右投Clarke Schmidt擔綱先發，主帥Aaron Boone受訪時則表示，「我相信Schmidt是正確人選。」
洋基今日不敵皇家 G3將推派Schmidt擔綱先發
根據美媒《紐約郵報》報導，洋基與皇家隊的分區系列賽第3戰，將推派誰擔綱先發重任備受關注，而洋基主帥Aaron Boone則是在Clarke Schmidt和火球男Luis Gil之間抉擇，最終決定讓生涯季後賽還沒收下過勝投的Schmidt先發。
「Clarke Schmidt可以應對這樣的狀況。」洋基總教練Aaron Boone如此說到。「我這麼說並不是表示Luis Gil不能，但我覺得Schmidt是系列賽第3場比賽的最佳人選。我們仍然需要Luis，因為他可能會發現自己在這個系列賽上，處於最重大的位置，如果我們希望能夠繼續前進，他也將重新回到輪換陣容中。」
過去在季後賽舞台 Schmidt表現補不盡理想
而洋基G3確定推派Clarke Schmidt擔綱先發，本賽季例行賽他共替洋基先發出戰16場比賽，戰績5勝5敗、防禦率為2.85，WHIP則為1.18。
Schmidt生涯至今僅於2022年賽季，在季後賽上有過3場出賽，這3次皆是從牛棚出發，不過其過去在季後賽上的表現不理想，累積防禦率高達11.57，洋基能否在G3率先搶下聽牌優勢，Schmidt的表現至關重要。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據美媒《紐約郵報》報導，洋基與皇家隊的分區系列賽第3戰，將推派誰擔綱先發重任備受關注，而洋基主帥Aaron Boone則是在Clarke Schmidt和火球男Luis Gil之間抉擇，最終決定讓生涯季後賽還沒收下過勝投的Schmidt先發。
「Clarke Schmidt可以應對這樣的狀況。」洋基總教練Aaron Boone如此說到。「我這麼說並不是表示Luis Gil不能，但我覺得Schmidt是系列賽第3場比賽的最佳人選。我們仍然需要Luis，因為他可能會發現自己在這個系列賽上，處於最重大的位置，如果我們希望能夠繼續前進，他也將重新回到輪換陣容中。」
過去在季後賽舞台 Schmidt表現補不盡理想
而洋基G3確定推派Clarke Schmidt擔綱先發，本賽季例行賽他共替洋基先發出戰16場比賽，戰績5勝5敗、防禦率為2.85，WHIP則為1.18。
Schmidt生涯至今僅於2022年賽季，在季後賽上有過3場出賽，這3次皆是從牛棚出發，不過其過去在季後賽上的表現不理想，累積防禦率高達11.57，洋基能否在G3率先搶下聽牌優勢，Schmidt的表現至關重要。