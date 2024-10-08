我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李同榮表示，這波房市反轉，即使央行沒出手打房，一樣會走下坡。（圖／吉家網提供）

▲章定煊表示，其實央行管制政策祭出時間已太晚，所以大家不是不能罵，但明顯罵錯地方。（圖／記者陳韋帆攝）

央行祭出第7波打房，緊接而來的是「金龍風暴」等大酸央行總裁楊金龍打房之詞，彷彿房市反轉都是楊金龍的錯，大家罵對了嗎？吉家網不動產股份有限公司董事長李同榮認為，房市三大空頭指標早已降臨，財經學者章定煊則認為，「該罵，但也都罵錯了！」這波房市緊縮起源自「房貸排隊潮」，事情自今年5、6月陸續傳出，7月鬧至高峰，主要原因是「房貸水位拉警報」，開始有銀行開始「升息、降成數」應對，而央行則是在9月19日宣布第7波信用管制再緊縮，次日政策正式上路。李同榮表示，沒有央行七限貸，房市依然走空，主要的三大理由是一、「量先價行」房市買氣7月就已開始轉弱，8、9月開始萎靡；二、「房價推到天花板」建商狂推小宅，就是為了降低總價，但單價又變更高，極小化的房型「剛需」恐怕不見得適合居住；三、「經濟基本面轉弱」今年520後政府持續加碼打房不鬆手，警覺性買盤與失望性買盤逐漸進入觀望。他認為，政府近年房價越打越高，政策也自相矛盾，央行持續限貸緊縮，財政部也祭出房地合一稅2.0，但財政部自己卻又在去年推出「新青安貸」，可謂網內互打、亂箭齊發，擾亂1年前就該走空的房市，如今延緩了1年，市場機制依舊讓房市回歸空頭。章定煊則認為，央行此波打房政策宣示作用大於實質意義，因為「銀行水位拉警報」屬於「銀行法72-2條」規範，對銀行來說，一旦放貸過度集中不動產，就必須嚴格控管，無須央行操心，如今央行的打房政策，也不過是將剩餘貸款額度挪至「名下無房的首購」，對於市場來說，沒有貸款額度怎會有成交量？沒量就會反轉，政策這麼晚出，基本上影響已不大。事實上，早在1~2年前，產學界就不少人提醒政府應出手控管過熱的房市，但財政部依舊在去年8月推出新青安貸，讓房市之火變成超大火災，導致房貸水位迅速攀升，央行或許根本沒預料到銀行房貸水位攀升如此迅速，所以才在今年9月做了信用管制緊縮的動作。他指出，現階段大家罵央行，大多是罵他祭出第7波打房政策，不是不能罵，但都罵錯了，應該思考一下，為何央行1~2年前不願提早出手控管？而財政部又為何要在去年8月放火燒房市？罵對地方，會比罵不對好，雖然無論對錯，對他們而言都彷彿狗吠火車一般，開過不理。